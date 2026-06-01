Guten Morgen aus Lörrach: Hüllenlos in Wald und Wind

Beim Wandern im Südschwarzwald trifft man aufgeräumte Zeitgenossen mit Rucksack und Funktionskleidung – eigentlich.
„Grüß Gott!“ Bei Streifzügen im Südschwarzwald verbinde ich mit diesem herzlichen Gruß aufgeräumte Zeitgenossen, die mit Rucksack und in naturfarbener Funktionskleidung entgegenkommende Wanderer grüßen. So war’s auch am Sonntagmittag, als wir zwei Mountainbikern begegneten. „Grüß Gott!“ Ich kam leider nicht dazu, den Gruß zu erwidern, weil mir die Klappe offen stand: Die Mountainbiker hatten keine Funktionskleidung an. Genau genommen hatten sie überhaupt nichts an. Hallo?!?