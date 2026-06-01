Guten Morgen aus Lörrach: Hüllenlos in Wald und Wind

Hunderte von Nackedeis auf dem Rad

Das Nacktradeln, so las ich bei einer kurzen Recherche (Berufskrankheit), hat seinen Ursprung in Spanien. Mittlerweile gibt es offenbar Veranstaltungen, bei denen sich hunderte von Nackedeis auf dem Rad zur Ausfahrt treffen. Indes: Unabhängig davon, ob Nacktradeln im Einzelfall erlaubt ist, oder nicht – mir wurde bei dieser Gelegenheit wieder der Wert von Kleidung als kultureller Errungenschaft bewusst. Denn – offen gestanden – wenn ich mit die Leute auf dem Rad so vor Augen führe: Falls sich dieser Trend nicht durchsetzen sollte, ich fänd’s nicht schlimm.