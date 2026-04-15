Guten Morgen aus Lörrach: Hier irren Sie, Herr Jauch!

1 Auch wer es bei „Wer wird Millionär?“ zur Millionenfrage schafft, ist nicht allwissend. Foto: Die Oberbadische Das Vitra Design Museum befindet sich immer noch in Weil am Rhein, nicht in Basel, weiß unser Autor.







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Haben Sie am Montag „Wer wird Millionär??“ gesehen? Mit Tom Wollnik hat nach langer Zeit wieder einmal ein Kandidat die vorletzte Frage, bei der es um eine halbe Million Euro geht, richtig beantwortet. Spannend ist das auch insofern, als er sich für den vierten Joker und gegen die Sicherheitsvariante entschieden hat – sprich: Er könnte immer noch statt mit 500.000 Euro mit lediglich 500 Euro nach Hause gehen.