Guten Morgen aus Lörrach: Hier irren Sie, Herr Jauch!
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Auch wer es bei „Wer wird Millionär?“ zur Millionenfrage schafft, ist nicht allwissend. Foto: Die Oberbadische

Das Vitra Design Museum befindet sich immer noch in Weil am Rhein, nicht in Basel, weiß unser Autor.

Haben Sie am Montag „Wer wird Millionär??“ gesehen? Mit Tom Wollnik hat nach langer Zeit wieder einmal ein Kandidat die vorletzte Frage, bei der es um eine halbe Million Euro geht, richtig beantwortet. Spannend ist das auch insofern, als er sich für den vierten Joker und gegen die Sicherheitsvariante entschieden hat – sprich: Er könnte immer noch statt mit 500.000 Euro mit lediglich 500 Euro nach Hause gehen.

 

Dass auch er keineswegs allwissend ist, bewies er, als Moderator Günther Jauch ihn fragte, was er mit einer halben Million Euro tun würde. Er wollte immer schon mal nach Basel, lautete die Antwort, ins „Möbelmuseum“. Jauch fragte zurück: „Basel? Sie meinen das Vitra Museum?“

Lieber Herr Jauch, da mir als Weiler kurz die Luft wegblieb: Das Vitra Design Museum wird Ihr Kandidat auch für eine halbe Million Euro in Basel vergeblich suchen. Es befindet sich nämlich in Weil am Rhein, also immer noch auf der deutschen Seite der Grenze zur Schweiz.

Obwohl: Vor einigen Jahren erhielt ich Post von Freunden aus Berlin, adressiert mit „Weil am Rhein/Schweiz“. Was soll ich sagen? Der Brief kam anstandslos bei mir an. Das gibt mir jetzt doch zu denken...

 