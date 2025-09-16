Guten Morgen aus Lörrach: Herzlich willkommen

1 Das Ende der Sommerferien beschäftigt unsere Autorin. Foto: Die Oberbadische Am Sonntag hat für viele Eltern schulpflichtiger Kinder das letzte Urlaubsstündlein geschlagen. Unsere Autorin hat da so ihre Erfahrungen gemacht.







Link kopiert



Wie war Ihr Tag? Falls Sie Eltern schulpflichtiger Kinder sind, könnte auch bei Ihnen am Sonntag das letzte Urlaubsstündlein geschlagen haben. So jedenfalls ging es mir. Bedröppelt versuchte ich, am Sonntagabend früh schlafen zu gehen, um mich montags fit und mobil den Kollegen präsentieren zu können. Keine gute Idee. Gewohnt, die Sommernächte lange zu genießen, lag ich stundenlang wach. Kopfkino inklusive. Um mich zu beruhigen, versuchte ich, mich mental zurück auf meine Urlaubsliege am Meer zu beamen: Wellenrauschen, Wasserglitzern, Palmwedel in der leichten Brise...ah. Vor dieses erquickliche Bild schob sich dann ein anderes. Denn vor wenigen Tagen sah ich eine Doku über Overtourism: Überfüllte Flughäfen, wütende Einwohner, die gegen Touris demonstrieren, dampfende Riesenschiffe, Plastikmüll – und: mit Riesenhandtüchern belegte Liegen ab 7 Uhr in der Früh. Dieses Problem hatte ich heute Morgen im Büro nicht: Der Stuhl an meinem Schreibtisch war frei – und hieß mich herzlich willkommen.