Guten Morgen aus Lörrach: Gummistiefel zu Pink Floyd

1 Jetzt kommt der Konzertfilm zur Tour ins Kino. Foto: Die Oberbadische Wer im Oktober 2024 zu David Gilmour nach Rom reiste, der brauchte Gummistiefel und Geduld, weiß unser Autor.







Link kopiert



Zugegeben: Die Überschrift ist irreführend. Sie müsste lauten: Gummistiefel zu David Gilmour, dem Gitarristen (und zeitweisen Chef) von Pink Floyd. Diese Fußbekleidung brauchte nämlich, wer im Oktober 2024 den letzten von sechs Abenden mit dem Maestro im Circus Maximus in Rom verbrachte. Hatte während der vorherigen Konzerte bestes italienisches Spätsommerwetter geherrscht, fiel der Abschlussabend den Berichten und Bildern in den Fan-Foren zufolge fast ins Wasser. Gilmour und seine Band betraten die Bühne erst eine Stunde später als geplant. Bis dahin hatten vermutlich viele der ausharrenden Floydianer bereits ihre Badeente zu Wasser gelassen. Da blieb als Trost nur die Aussicht auf eine Salamipizza im Schatten des Kolosseums. Und die Frage, ob Aufnahmen des verregneten Abschlussabends Eingang in den Konzertfilm „David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome“ fanden, der am Mittwoch und am Sonntag im Cineplex Lörrach gezeigt wird – und sich trockenen Fußes im Kinosaal erleben lässt.