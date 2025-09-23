Guten Morgen aus Lörrach: Geht runter wie Olivenöl
1
Mitbringsel aus dem Urlaub haben ihre Tücken. Foto: Die Oberbadische

Über ein Mitbringsel aus dem Urlaub freut sich doch jeder, findet unser Autor. Oder etwa nicht?

Die tragende Säule der europäischen Olivenölproduktion bilden bestimmt deutsche Touristen, die im Süden Urlaub machen. Kaum wieder Zuhause, sorgen sie im Bekanntenkreis für eine lebhafte Zirkulation des aromatischen Öls. Just aus den Ferien in Südfrankreich zurück, trafen wir am Sonntagabend Freunde, und natürlich bringt man sich kleine Geschenke mit. Zum Beispiel: „Ahhh – Olivenöl! Schön!“ Oder: „Olivenöl! Wunderbar!“ Oder aber: „Olivenöl! Herrlich!“ Oder auch: „Olivenöl. Großartig!“

 

Die Wahrheit ist: Schon nach kürzester Zeit wusste niemand mehr, wer von wem welches Olivenöl „aus einem kleinen Familienbetrieb“ geschenkt bekommen hat. Ich wusste nicht mal mehr, welches wir verschenkt hatten... Aber was soll ich sagen: Es schmeckt.

 