Guten Morgen aus Lörrach: Geht runter wie Olivenöl

Mitbringsel aus dem Urlaub haben ihre Tücken. Über ein Mitbringsel aus dem Urlaub freut sich doch jeder, findet unser Autor. Oder etwa nicht?







Die tragende Säule der europäischen Olivenölproduktion bilden bestimmt deutsche Touristen, die im Süden Urlaub machen. Kaum wieder Zuhause, sorgen sie im Bekanntenkreis für eine lebhafte Zirkulation des aromatischen Öls. Just aus den Ferien in Südfrankreich zurück, trafen wir am Sonntagabend Freunde, und natürlich bringt man sich kleine Geschenke mit. Zum Beispiel: „Ahhh – Olivenöl! Schön!“ Oder: „Olivenöl! Wunderbar!“ Oder aber: „Olivenöl! Herrlich!“ Oder auch: „Olivenöl. Großartig!“