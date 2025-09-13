Guten Morgen aus Lörrach: Der Sommer klingt aus

1 Der Herbst hat ganz eigene Farben, Feste und Freuden. Foto: Die Oberbadische Wenn der Sommer geht, steigt bei vielen ein Gefühl von Wehmut auf. Dabei lässt sich auch der Herbst genießen, findet unser Autor.







„Summer’s almost gone“, singt Jim Morrison im gleichnamigen Stück auf dem Album „Waiting for the Sun“ von The Doors aus dem Jahr 1968: Der Sommer ist fast vorbei. Wer das melancholische Lied dieser Tage hört und dabei aus dem Fenster sieht, kann sicherlich nachempfinden, wie Morrison sich beim Schreiben des Textes gefühlt haben muss. In der Tat: Wenn der Sommer geht, steigt bei vielen ein Gefühl von Wehmut auf, wie ich in einem Artikel im Geo-Magazin gelesen habe. Der Himmel trüb, die Ferien vorbei – und sowieso geht die Sonne demnächst wieder vor acht Uhr abends unter. Aber wissen Sie was? Machen wir das Beste draus! Ganz ist der Sommer nämlich noch nicht vorbei: Am Wochenende gibt es unter anderem auf dem Basler Theaterplatz Freiluftkino. Auch viele Freibäder haben noch einmal auf. Und wenn dann wirklich der Herbst kommt und das Leben sich wieder nach drinnen verlagert: Erinnern wir uns an den Sommer und genießen wir die kühlere Jahreszeit mit ihren ganz eigenen Farben, Festen und Freuden!