Guten Morgen aus Lörrach: Den Anstand wahren, bitte!
Nicht jeder Zeitgenosse versteht es, den Anstand zu wahren. Foto: Die Oberbadische

Nach dem Großbrand in Lörrach zeigt sich erfreulicherweise viel Hilfsbereitschaft. Aber es gibt auch unschöne Begleiterscheinungen.

Eigentlich hätte an dieser Stelle heute eine Glosse über etwas Anderes stehen sollen. Wenn Sie aber den nebenstehenden Artikel lesen, werden Sie feststellen, dass über dieser Kolumne zwar wie gewohnt „Guten Morgen“ steht – für den schwer verletzten Mann aber, der die Weihnachtsnacht im Krankenhaus verbringen musste, und für die Bewohner der bei dem Großbrand in Stetten beschädigten Häuser ist heute alles Andere als ein guter Morgen angebrochen.

 

Dass ein Nachbar spontan eine Spendenaktion initiiert hat, bei der allein bis Donnerstagnachmittag knapp 29 000 Euro zusammengekommen sind, ist Zeugnis jener Nächstenliebe, die gerade zur Weihnachtszeit so rege beschworen wird. Da hat einer gesehen, dass Hilfe erforderlich ist, und hat geholfen – und viele Weitere haben sich ihm angeschlossen.

Unschön dagegen: Während der Autor dieser Zeilen am Ort des Geschehens im Zuge seiner Berichterstattungspflicht Fotos machte, hielten immer wieder Autofahrer auf offener Straße an, um aus dem Fahrzeug heraus ebenfalls Fotos der Unglücksstelle zu machen. Das ist ganz, ganz schlechter Stil. Lasst uns doch den Anstand wahren, bitte!

 