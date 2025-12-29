Guten Morgen aus Lörrach: 150 Jahre Winnetou
Mitunter irrte sich Karl May ganz gewaltig – vor allem bei der Lebensdauer seiner Figuren. Foto: Die Oberbadische

Weihnachtsgeschenke können einen nachhaltigen Einfluss auf das Leben des Beschenkten haben, weiß unser Autor.

Als Kind bekam ich von meiner Großmutter zu Weihnachten mein erstes Karl-May-Buch geschenkt: Band 26 der Gesammelten Werke, „Der Löwe der Blutrache“. Das Exotik verheißende Titelbild, der kunstvoll mit Ornamenten verzierte Buchrücken, die Weltkarte im Innendeckel, auf der die Schauplätze von Mays Reiseerzählungen verzeichnet waren – als jemand, dessen Lesefieber gerade erst entfacht worden war und nun nach Nahrung verlangte, war ich rettungslos verloren.

 

Aber ach: Kaum hatte ich zu lesen begonnen, erfuhr ich bereits im zweiten Satz, dass Winnetou, der Häuptling der Apatschen, zum Zeitpunkt der Handlung bereits tot war.

Da irrte May aber ganz gewaltig. Winnetou, der erstmals im Jahr 1875 in der Erzählung „Old Firehand“ in Erscheinung trat, konnte in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag feiern. Und für ihn gilt längst das, was der Filmemacher Orson Welles einst über Sherlock Holmes, einen weiteren Unsterblichen der Literatur, gesagt hat: „Sherlock Holmes ist ein Mann, der nie gelebt hat – und der niemals sterben wird.“

 