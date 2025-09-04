„Guten Lauf mitnehmen“: Auf den SC Lahr wartet eine schwere englische Woche

Nach drei Spieltagen in der Verbandsliga ist der SC Lahr noch ohne Punktverlust. Zum Start der nächsten englischen Woche kommt ein Aufsteiger vom Bodensee an die Dammenmühle.
Verbandsliga: SC Lahr – FC Rot-Weiß Salem (Samstag, 15.30 Uhr). Es hatte schon fast etwas von einer unliebsamen Tradition: Der verhaltene Start des SC Lahr in die Verbandsliga-Saison. Auch Sascha Schröder, der seit mittlerweile eineinhalb Jahren als Cheftrainer an der Dammenmühle in der Verantwortung ist, weiß um die Startschwierigkeiten in der Vergangenheit.