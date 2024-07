Das sind die Preisträger am Gymnasium Schramberg

1 Sieht mit heruntergelassenen Jalousien schon etwas aus wie im Ferienmodus: Das Gymnasium Schramberg. Im jetzt zu Ende gegangenen Schuljahr erarbeiteten sich die Fünft- bis Elftklässler 178 Preise und 94 Belobigungen. Foto: Wegner

Für gute und sehr gute Leistungen sind am Gymnasium Schramberg bei den Sommerzeugnissen wieder Schülerinnen und Schüler mit Preisen und Belobigungen ausgezeichnet worden.









In den Klassen fünf bis zehn wurden insgesamt 163 Preise vergeben und 85 Belobigungen ausgesprochen. In der Jahrgangsstufe elf gab es zudem 15 Preise und neun Belobigungen. Die Schüler sind im Folgenden in ihren jeweiligen Klassen alphabetisch sortiert.