So startet der Donauquellsommer

Am Sonntag wird der Auftakt des Donauquellsommers mit Freibier auf dem Rathausplatz gefeiert. Foto: Denise Kley Der Auftakt der Donaueschinger Veranstaltung ist gelungen. An der Verkehrsführung hapert es allerdings noch.







Vor dem Rathaus in Donaueschingen hat am Sonntag Volksfeststimmung geherrscht. Mehrere Hundert Besucher tummelten sich auf dem Platz, fläzten sich in die Liegestühle und ließen es sich mit einem kühlen Radler vom Bierstand oder bei Schwarzwald-Tapas gut gehen.