Das Wasenfest ist seit dem vergangenen Jahr Geschichte, aber für Liebhaber guter Unterhaltungs- und Stimmungsmusik lohnt sich natürlich weiterhin immer wieder ein Stippvisite nach Weilen unter der Rinnen, wie zum Beispiel am Samstagabend als in der Wasenstube Celin & Ray „Die ultimative Musikshow“ präsentierten.

„Wir sind stolz darauf, dass wir diesen Abend so viele internationale Künstler begrüßen dürfen. Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch die Musik, sei es italienischer Schlager, Mundartmusik aus Österreich oder deutschsprachige Countrymusik von uns“, meinte Celin, die die vielen Besucher als Moderatorin durch diesen Abend führte, bei der Begrüßung.

Celin & Ray eröffneten auch diesen Abend und hatten im weiteren Verlauf auch ihren aktuellsten Country-Partyhit „Alles gut so wie es ist“ im Gepäck, bei dem das Vater-Tochter-Erfolgsduo Unterstützung von dem aus „Bauer sucht Frau“ bekannten Bauer Gottfried bekamen, der gemeinsam mit seiner Alexandra ebenfalls zu Gast war.

Als „tollen Sänger mit ganz viel Herz“ bezeichnete Celin den Schweizer Bernd Busam und versprach nicht zu viel, denn bereits mit seinem Eröffnungshit „Dieses Sommergefühl“ hatte Busam die Besucher ganz auf seiner Seite und legte mit „Es geht nie vorbei“, seinem neusten Erfolgsgaranten „Dieses Wahnsinnsgefühl“ und dem ein oder anderen Cover nach. „Musik verbindet uns Künstler und alle Menschen.

Claudio Dal Farra bringt italienischen Schlager nach Weilen

Claudio Dal Farra ist der Inbegriff des italienischen Schlagers und somit die Stimme und Glanz Italiens, weil er dieses tolle italienische Musikgefühl herüberbringt“, meinte Celin vor dem Auftritt von Dal Farra. Auch das Nachbarland Österreich war mit Künstler, Komponist und Musiker Tobi Strasser hochkarätig vertreten, der der eigenen Intention „Schlager, Entertainment und pure Lebensfreude zu verschmelzen“ hervorragend nachkam.

Meli Stein mit Après Ski-Feeling

Für Landsfrau Meli Stein steht demnächst wieder Schwerstarbeit an, denn Stein ist in ihrer Heimat als großer Après Ski-Star bekannt und diese Saison scheint in diesem Jahr sehr früh zu beginnen, begleitet wurde Stein an der Gitarre bzw. im Gesang von „Spacemanggei“.

Newcomer Roman Neyer zu Gast

Während der ein oder andere Interpret an diesem Abend schon längst aus der Unterhaltungsmusik nicht mehr wegzudenken ist gehört Roman Neyer aus Boppard zu den Newcomern des Popschlagers, der sich genauso wie unter anderem auch Stein schon auf großer Bühne bei „Immer wieder Sonntags“ erfolgreich beweisen durfte.

„DJ Flo 94“ bei „Aftershow-Party“

Doch auch nach den jeweiligen Auftritten war längst nicht Schluss, denn die Künstler bewiesen ihre Fannähe, standen für Autogramme und Fotos zur Verfügung und verkauften ihre Merchandiseartikel. Zudem heizte bei der „Aftershow-Party“ der Schweizer „DJ Flo 94“ die Menge mächtig ein.