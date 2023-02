1 Die veranstaltenden Eulen eröffneten den Umzug. Foto: Kiryakova

Der Fasentumzug der Eulen war ein großer Erfolg – mehr als 2500 Hästräger sorgten am Sonntag für eine ausgelassene Stimmung in den Straßen. Für die veranstaltende Zunft war das Spektakel eine schöne Entschädigung für den ausgefallenen Jubiläumsumzug im vergangenen Jahr.









Kaiserwetter und fast frühlingshafte Temperaturen waren eine gute Ausgangssituation, um den Tag so richtig zu genießen. Insgesamt 53 Gruppen mit mehr als 2500 Hästrägern sorgten für einen bunten Wurm, der sich, beginnend in der Marktstraße, über die Hauptstraße die Gemeinde hinunter schlängelte.

Die teilnehmenden Gruppen kamen aus Nah (etwa aus Reichenbach, denn die Schergässler waren auch dabei) und Fern (aus der Schweiz waren die die Krienser Bögge angereist). Mit allerlei Instrumenten sorgten die Teilnehmer für eine ausgelassene Stimmung. So mancher Zuschauer wurde eingeseift, aber dafür auch mit Süßem belohnt.

Vorneweg ging der Schellebot, danach folgten mit dem Seelbacher Musikverein und der Eulenzunft die Lokalmatadoren. Christiane Kupfer grüßte immer wieder in die Menge – die Freude über den schönen Tag war der Oberzunftmeisterin anzusehen. Verständlich, denn die Eulen haben, wie alle Fasentzünfte, eine längere Durststrecke hinter sich, der Pandemie wegen. Im vergangenen Jahr war der Jubiläumsumzug zum 55-jährigen Bestehen der Traditionszunft ausgefallen. Dafür waren die Eulen jetzt mit bestem Sonnenschein gesegnet. „Das Wetter ist einfach genial, es kann nicht schöner sein“, freute sich eine Besucherin über die angenehmen Bedingungen.

Nicht nur Hästräger, sondern auch „einfache“ Fasentfreunde hatten in den vergangenen Jahren auf die Straßenfasent verzichten müssen. Entsprechend groß ist jetzt offenbar der Nachholbedarf. Denn der Seelbacher Umzug war ein außergewöhnlicher Publikumserfolg. Es ist kaum möglich, die Besucherzahl zu schätzen, aber die Menschen standen über nahezu die komplette Umzugsstrecke (mindestens) in Dreier- oder Viererreihen am Straßenrand. Besonders viel los war rund um die Ehrentribüne auf dem Löffler-Areal. Dabei glänzten nicht nur die Umzugsteilnehmer, sondern auch viele Zuschauer mit schönen Kostümen.

Der Umzug selbst bot ein schönes Bild der schwäbisch-alemannischen Fasent. Viele Teilnehmer aus der Nähe – etwa die Säcklistrecker-Gugge aus Dörlinbach – hatten dabei fast ein „Heimspiel“. Andere – zum Beispiel der Narrenverein Heuliecher Heudorf im Hegau – hatten eine etwas längere Anfahrt gehabt, die sich aber für sie lohnen sollte. Denn das Ganze hat auch den Teilnehmern Freude bereitet, das war nicht zu übersehen.

Nach dem Abschluss des Umzugs war noch lange kein Ende in Sicht. Das Narrendorf im Klostergarten war noch länger Dreh- und Angelpunkt des Geschehens.