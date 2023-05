Das gute Wetter trug zum gelungenen Fest bei. Diese Bedingungen veranlassten Matthias Litterst bei der Festeröffnung zu einer Mutmaßung: „Der Herrgott isch ä Schweighusemer“. Alteingesessene wussten es aber besser als der Bürgermeister, denn schon manches Dorffest musste mit allen möglichen Wetterkapriolen an Pfingsten zurechtkommen.

Die Musikkapelle Schweighausen umrahmte die Festeröffnung vor dem Bergdorfhaus. Mit zwei gekonnten Schlägen schaffte Litterst den Fassanstich am Samstagnachmittag – und unter Applaus floss das Freibier. „O’zapft is“ ließ der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Ludwig Göppert verlauten und begrüßte die Landtagsabgeordnete Sandra Boser und den Bundestagsabgeordneten Yannick Bury als Gäste, später stieß Pfarrer Johannes Mette dazu.

Matthias Litterst braucht beim Fassanstich zwei Schläge

Anschließend wurde das Festzelt zur „Nacht in Tracht“ geöffnet, so hieß es bereits wochenlang zuvor in der Veranstalterwerbung. Und tatsächlich erschienen die meisten Besucher, vor allem die Damen, in schmucker Tracht zur Party mit der Band Allgäu Power. Auffallend viele ehemalige Schweighausener kamen in ihren Heimatort zum „Festeln“, auch die Besucherfrequenz aus dem benachbarten Dörlinbach war lobenswert, so war aus dem Veranstaltergremium zu hören.

Die fünf Vollblutmusiker aus dem Allgäu begeisterten das Publikum. Das Zelt war etwa zu zwei Dritteln besetzt, das Wetter war ja auch zu einladend und viele Besucher scharten sich zunächst um Wein- und Bierbrunnen außerhalb.

Vier Böllerschützen vom Schützenverein Schweighausen rissen das Bergdorf mit sechs Salven am Sonntagmorgen aus dem Schlaf – so war ein rechtzeitiges Erscheinen zum Festgottesdienst um 9.30 Uhr im Festzelt möglich. Der Musikverein Schweighausen umrahmte die von Vikar Yesudas Kochupurackal zelebrierte und gut besuchte Messfeier.

Der Bürgermeister wird zum Trompeter

Nach kurzer Umbaupause nahmen Schlossmusikanten aus Ortenberg die Bühne ein, ihr Frühschoppenkonzert war ein besonderer Augen- und Ohrenschmaus. Ob es nun am sehr temperamentvollen Dirigenten Christian Berg lag, der auch auf den Festbänken im Zelt unterwegs war, oder am „Startrompeter“ Matthias Litterst, aktiver Musiker der Ortenberger und Schuttertäler Bürgermeister, war jedem Zuhörer selbst überlassen. Verdienter Applaus war garantiert.

Nach dem sonntäglichen Mittagstisch im voll besetzten Festzelt zeigte eine Line-Dance-Gruppe unter der Leitung von Jasmin Zehnle ihr Können. Bis zu 40 Teilnehmer (gemischt aus fünf Line-Dance-Gruppen der Region, aber auch spontan Interessierte aus dem Publikum) tanzten bei den Workshops mit, übten schrittweise die Tänze ein.

Die Aufführung der Theatergruppe in der Schule war an beiden Tagen und nicht nur von Kindern derart überlaufen, dass die Schule wegen Überfüllung geschlossen werden musste. Das 30-minütige Theaterstück „Der Fluch des Riesen“ war ein Volltreffer und das Foyer der Schule war schlicht zu klein.

Im Festzelt unterhielten am Nachmittag die Alphornfreunde „Mittlerer Schwarzwald“ unter der Leitung von Ludwig Göppert, der auch als Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft Schweighausen fungiert.

Blasmusik vom Feinsten mit Berthold Schick und seinen „Allgäu6“ war das Highlight am Sonntagabend, besonders für Blasmusikkenner. Zahlreiche Musiker aus der Region ließen sich den Auftritt dieser sieben Profis nicht entgehen, doch zeltfüllend waren Berthold Schick und seine sechs Musiker nicht. Ungefähr als „halbvoll“ wurde der Besuch eingeschätzt, was noch als zufriedenstellend eingestuft wurde. Geboten wurde in erster Linie böhmische Blasmusik mit ganz speziellem Sound.

Der erste Pfingstmarkt wird ein Erfolg

Beim Bergdorffest gab es erstmals einen Pfingstmarkt. Er lud mit 25 Ständen am Sonntag und Montag zum kostenlosen Besuch in der Bergdorfhalle ein. Die Besucher bekamen kleine und große Geschenkideen in Hülle und Fülle zu sehen. Kreative Werkstätten, überwiegend Hobby-Künstler, hatten aus natürlichen Materialien, meist aus Holz, die tollsten Produkte gezaubert. Auch für Kinder gab es viel zu entdecken, Schnuffeltücher, Kuscheltiere und natürlich das Kinderschminken waren heiß begehrt. Nicht fehlen durften der Bergdorfhonig und neu auch Blütenpollen, die als Nahrungsergänzungsmittel dienen.

Zweimal täglich gab es Mundartlesungen und Weinproben. Ein runder Tisch, nur mit Münzen aller DM-Größen, ein Bauernhaus, gebastelt aus 10 000 Streichhölzern, nachgezählt hat sie der Schreiber nicht, eine Weihnachtskrippe aus altem Eichenholz, in rund 50 Arbeitsstunden geschaffen, und sogenannte „Himmelsliegen“ waren ebenfalls ausgestellt. Tischgestecke, Türkränze und Holzbastelarbeiten als Bildumrahmungen waren echte Produkte aus dem Bergdorf. Der erste Pfingstmarkt war rundum gelungen, so die Meinung vieler Besucher.

Der Montag war der Tag der Schuttertäler: Vormittags unterhielt die Trachtenkapelle Schuttertal zum Frühschoppen, nachmittags war der MGV „Schutterbund“ im Festzelt zu Gast. Zwischendurch standen die Turnmädels der Sportgemeinschaft auf der Bühne und zeigten unter der Leitung von Melanie Krug ihr Können.

Die Rollbergmusikanten aus Ottoschwanden musizierten am späten Nachmittag, bevor zum Ausklang des gelungenen Festwochenendes die Tombola verlost wurde.