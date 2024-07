Begeistert zeigten sich die zahlreichen Besucher des Seefestes des Angelvereins Ettenheim am Sonntag von der guten Bewirtung der rund 50 Helfenden und der flotten Musik der Blaskapelle „Lustige 50er“ unter der Leitung von Patrik Vetter.

Angelvereinsvorsitzender Martin Wienhöfer brachte es auf den Punkt: „Die treuen Gäste haben das traditionelle Fest wieder zu einem vollen Erfolg gemacht“. Er dankte auch allen Mitwirkenden vor und hinter der Theke sowie der Jugend des Vereins, die tüchtig mitwirkte.

Der Sonntag zeigte sich von seiner schönsten Seite: Strahlender Sonnenschein und ein leichtes Lüftchen um den azurblauen See erwartete die Besucher, die gut gelaunt eintrafen und sich im Festzelt, unter Sonnenzelten oder schattigen Bäumen ein Plätzchen sicherten. Pünktlich um 11 Uhr fingen die „Lustigen 50er“ an zu spielen, beginnend mit der Polka „Grüß Gott, ihr Freunde“, begleitet mit Gesang von Dieter Schmid und Klaus Stelter. Die beliebten volkstümlichen Musikstücke fanden großen Anklang. Es wurde mitgeklatscht und begeistert applaudiert. Nach mehr als 20 Polkas und Walzern, weiterem Sologesang und Trompetensoli, wurden Zugaben gefordert, die Dirigent Patrik Vetter gerne gewährte. „Bis bald, auf Wiedersehen“ klang es über den See, „Böhmische Traum“ und „Hoch Badnerland“ folgten unter reichem Beifall.

Inzwischen hatten die Besucher die köstlichen Fischgerichte wie Zander und Forelle gekostet. Auch Gegrilltes konnte bestellt werden. Bald nahte die Kaffee- und Kuchenzeit. Auch da war die Auswahl groß. Das Bilderbuchwetter bescherte herrliche Ausblicke auf den Apostelsee.

Am Montag fand eine After-Work-Veranstaltung statt, bei der neben Grillspezialitäten und den üblichen Getränken auch Cocktails angeboten wurden.