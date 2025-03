Gute Stimmung bei Groß und Klein: Riesige Orangen spazieren bei Puppenparade durch Lahrs Innenstadt

Fahrzeuglogistiker mietet riesige Fläche Deshalb kommt Mosolf mit 2000 Autos nach Lahr

Der Fahrzeuglogistiker hat ein riesiges Areal in der Tullastraße im Lahrer Industriegebiet angemietet, um dort vorübergehend bis zu 2000 Autos zu lagern. Grund ist eine Großbaustelle am Hauptstandort in Kippenheim.