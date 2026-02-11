Gute Stimmung auf Versammlung: Sportler des TV Schuttertal freuen sich über Auszeichnungen

Der Turnverein blickte auf die Teilnahme bei „Sterne des Sports“ zurück. Zudem gab es direkt auf der Hauptversammlung eine weitere Prämierung.

Eröffnet wurde die Versammlung mit einem beeindruckenden Auftritt der Kinder der Gerätegruppe unter der Leitung von Sascha Fleig. Danach folgten die Rückblicke. Im vergangenen Jahr präsentierte der TV Schuttertal seinen 412 aktiven Mitgliedern in allen Altersgruppen ein breit aufgestelltes Angebot, wie die Berichte der Übungsleiter zeigten. Vom Eltern-Kind-Turnen, verschiedenen Tanzgruppen, Geräteturnen, Step-Aerobic und Yoga bis hin zu Gymnastik und Volleyball in den Seniorenriegen, reichte das Sportprogramm des Traditionsvereins.

Mitgliedspreise müssen angepasst werden 23 Gruppen mit Mitgliedern im Alter von zwei bis 86 Jahren nehmen die Angebote des TV wahr, berichtete die Vorsitzende Stephanie Fehrenbacher. Auch die neue Mountainbike-Gruppe unter Leitung von Annerose Fehrenbacher sowie das neue Programm „Zumba-Kids“ unter Leitung von Silvia Himmelsbach komme sehr gut an.

Ein großes Thema war das neue Kinderschutzkonzept des Vereins, das Bettina Rosenkranz und Dorothea Jechle vorstellten. Der TV hat hier aufgrund der verschiedenen Enthüllungen von Missständen in Turnvereinen und im Leistungssport reagiert und ein umfangreiches Konzept erarbeitet, das jederzeit eingesehen werden kann.

Über viele Vereinsaktivitäten berichteten sowohl die Vorsitzende Conny Klumpp als auch Schriftführerin Linda Vögele. Sehr gut angekommen sei die im Oktober erstmals organisierte Fitnessnacht. Besonders stolz sei man auf die Auszeichnung bei „Sterne des Sports“. Zunächst gab es auf regionaler Ebene für das neue von Lisa Oschwald, Linda Schätzle und Silvia Himmelsbach ins Leben gerufene TV-Projekt „Generations Dance – Tanzen verbindet Jung und Alt“ den großen Stern in Bronze. Dadurch qualifizierte sich der Verein fürs Landesfinale in Stuttgart. Dort erhielten die Schuttertäler den kleinen Stern des Sports in Silber.

Über eine weitere Auszeichnung vom Badischen Turnerbund konnten sich die Mitglieder direkt bei der Hauptversammlung freuen: Klaus Gänshirt vom Breisgauer Turngau überreichte den beiden Vorsitzenden das Qualitätssiegel „Seniorenfreundlicher Turn- und Sportverein“, da der TV auch für Senioren ein breites Sportangebot anbiete. Die Urkunde nahmen Klumpp und Fehrenbacher unter großem Applaus freudig entgegen. Viel Beifall erhielten auch die langjährige Rechnerin Ingrid Moser, Kassenprüferin Bettina Pabst, Oberturnwartin Eva Schuhmacher und Schriftführerin Linda Vögele, die sich nicht mehr zur Wahl aufstellen ließen (siehe Info).

Aufgrund steigender Ausgaben des Vereins sei es erforderlich, die Mitgliedsbeiträge entsprechend anzupassen, teilte Klumpp mit. Sowohl David Schätzle von der Vereinsgemeinschaft als auch Gemeinderätin Diana Neumaier, die Bürgermeister Matthias Litterst vertrat, dankten dem TV für dessen großes Engagement.

Zudem gab es einen Ausblick auf das laufende Jahr: Am 21. März steigt der Tanzwettbewerb, am 3. Mai das Sport- und Spielefest, am 11. Oktober heißt es „Unterwegs mit dem TV“, im November steht die Fitness-Nacht an, am 29. November die Nikolausfeier.

Wahlen und Ehrungen

Neuwahlen:

Das Vorstandsteam besteht aus Conny Klumpp und Stephanie Fehrenbacher. Schriftführerin ist Sandra Kimmig, Kassiererin Corinna Rehm, Oberturnwartin Selina Wilhelm und Gerätewart Hans Brosamer. Beisitzer sind Gertud Jilg und Tina Keller, Kassenprüfer Marisa Spannagl und Tobias Hummel.

Ehrungen:

Für 50 Jahre geehrt wurden Reinhard Funk, Ursula Funk und Cornelia Wölfle, für 40 Jahre Rita Messner, Josef Messner und Regina Hummel. Seit 25 Jahren dabei sind Gabi Ruf, Hyazintha Schätzle, Peggy Himmelsbach und Ludwig Schwörer, seit 20 Jahren Ursula Lehmann.