Gute Stimmung auf Versammlung: Sportler des TV Schuttertal freuen sich über Auszeichnungen

Der Turnverein blickte auf die Teilnahme bei „Sterne des Sports“ zurück. Zudem gab es direkt auf der Hauptversammlung eine weitere Prämierung.
Eröffnet wurde die Versammlung mit einem beeindruckenden Auftritt der Kinder der Gerätegruppe unter der Leitung von Sascha Fleig. Danach folgten die Rückblicke. Im vergangenen Jahr präsentierte der TV Schuttertal seinen 412 aktiven Mitgliedern in allen Altersgruppen ein breit aufgestelltes Angebot, wie die Berichte der Übungsleiter zeigten. Vom Eltern-Kind-Turnen, verschiedenen Tanzgruppen, Geräteturnen, Step-Aerobic und Yoga bis hin zu Gymnastik und Volleyball in den Seniorenriegen, reichte das Sportprogramm des Traditionsvereins.