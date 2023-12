Die Wintersportler des VfL Nagold starten mit besten Aussichten auf schneereiche Skikurse im Nordschwarzwald in die neue Saison. Für die ersten Kurse am 16. und 17. Dezember sind noch wenige Plätze frei.

Bereits am nächsten Wochenende beginnt für die Skischüler des VfL Nagold die Kurs-Saison im heimischen Nordschwarzwald. Am Wochenende des 16. und 17. Dezember finden Skikurse für alle Altersklassen statt - vom Anfänger bis hin zu fortgeschrittenen Skiläufern.

Dass nur noch wenige Plätze frei sind, ist für den Leiter der Nagolder Skischule, Rainer Wohlleber, ein klares Zeichen, dass die Nagolder wieder richtig Lust aufs Skifahren bekommen haben.

Lesen Sie auch

Wie in den Jahren zuvor werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Skikurse von hochmotivierten und bestens ausgebildeten Skilehrerinnen und Skilehrern betreut. Das Erfolgsrezept dabei ist, dass junge, frisch ausgebildete, gemeinsam mit erfahrenen Skilehrerinnen und Skilehrern, die Gruppen betreuen und zu Höchstleistungen motivieren.

Kleine Gruppengrößen

„Wir freuen uns schon richtig darauf, bei optimalen Schneeverhältnissen Kurse anbieten zu können. Dabei achten wir darauf, dass die Gruppengröße klein sind, um so die Teilnehmenden individuell zu fördern“, so der Leiter der Skischule des VfL Nagold. Nicht nur nächste Woche wird ein Kurs angeboten, es finden weitere Kurse an den Wochenenden 13./14. Januar und 3./4. Februar statt.

Für alle Kurse der Skischule VfL Nagold kann man sich noch auf der Homepage der Wintersportabteilung des VfL Nagold unkompliziert anmelden (www.vfl-wintersport.de).