Die Lebensqualität haben die Friesenheimer im Orts-Check besonders gut bewertet. Das liegt wohl vor allem an den zahlreichen Freizeitangeboten, die es in der Gemeinde gibt: Von Wander- über Radwege bis hin zum Naherholungsgebiet am Baggersee.

Die Gemeinde Friesenheim breitet sich von der Rheinebene bis in die Vorgebirgszone des Schwarzwaldes aus und hat einiges zu bieten, wofür man gerne auch einmal in den Urlaub fahren würde: Insgesamt 65 Kilometer Wanderwege, knackige Abfahrten und technisch anspruchsvolle Singletrails auf beschilderten Mountainbikewegen sowie ein Baggersee, an dem man einfach einmal die Seele baumeln lassen kann.

Gerade zu Corona-Zeiten haben etliche Menschen die Lust an der Natur gewonnen und sich Wanderschuhe zugelegt. Die Friesenheimer Wanderwege in den Weinbergen mit ihren verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die zum Teil ein herrliches Panorama bieten, wurden rege genutzt – und es entstand daraus sogar ein weiterer Weg: Der Himmelsliegen-Rundweg.

2020 kam das Projekt „Himmelsliegenweg“ ins Rollen

Die Anfänge des Weges liegen in einem Gemeinschaftsprojekt, das von insgesamt elf befreundeten Familien aus ganz Deutschland ins Leben gerufen wurde. Zunächst ging es lediglich darum, gemeinsam eine Himmelsliege zu erstellen. Die Gruppe hat sich 2020 ans Werk gemacht und 40 Latten bunt bemalt. Angelika Neumann, die über den Gewerbeverein im Achertal bereits die Gestaltung von mehreren Himmelsliegen begleitet hatte, warf die Idee in die Gruppe und bekam durchweg positive Rückmeldung. Insgesamt 40 Latten wurden in Umlauf gebracht und bemalt. Zu Pinsel und Farbe gegriffen wurde am Bodensee, in Freiburg, Berlin, München, Friesenheim und Oberschopfheim. Ganz individuell blieben Farb- und Motivwahl – eine Art Puzzle ohne Vorlage. Im Nu war die Liege fertig, sodass die Gruppe ihr Geschenk der Gemeinde übergeben konnte. Die Himmelsliege hat ihren Platz am Waldrand oberhalb von Oberweier gefunden, unweit vom Parkplatz Vollmereiche entfernt.

Mit dieser Himmelsliege war es in Friesenheim dann aber nicht getan – im Gegenteil. Bis zum Jahr 2022 sind vier weitere Liegen dazugekommen und daraus entstanden ist ein Rundweg. Jede Himmelsliege hat dazu eine Hinweistafel erhalten, die auch die Verbindung zueinander erklärt. „In einer vom normalen Lebensalltag extrem abweichenden Zeit sind fünf besondere Liegen entstanden. Sie stehen für Gemeinschaftssinn, Zuversicht und laden zum gemütlichen Verweilen ein“, heißt es auf allen fünf Himmelsliegen. Viele Sponsoren haben erst den Bau und die Einrichtung der Liegen ermöglicht.

Charlotte Schubnell, erste Bürgermeisterstellvertreterin, dankte zur Eröffnung des Rundwegs im September 2022 vor allem Angelika Neumann, die die gesamte Organisation der Liegen übernahm. Jede Liege für sich sei ein Unikat und zeichne sich durch eine Gruppe von Künstlern aus. Schubnell hob auch das „bürgerschaftliche Engagement“ hervor – was auch das gute Ergebnis hinsichtlich der Lebensqualität in Friesenheim beim Ortscheck widerspiegelt. Die Friesenheimer fühlen sich in ihrer Gemeinde nicht nur wohl, sie sorgen auch selbst dafür, dass dieses Gefühl bestehen bleibt.

„Kirchen-Bänkle“ bildet den Ausgangspunkt

Das „Kirchen-Bänkle“ bildet den Ausgangspunkt der knapp 15 Kilometer langen Fuß- oder Fahrrad-Tour. Etwa 390 Höhenmeter müssen auf der Strecke bewältig werden. Der Startpunkt an der Kirche in Friesenheim ist zwar noch zentral gelegen, bietet dennoch eine entspannte Atmosphäre. In der wärmeren Jahreszeit beschatten zwei Magnolien das Plätzchen um die Liege. Im Frühjahr, zur Blütezeit der Magnolien, ist der Aufenthalt auf dem „Kirchen-Bänkle“ ganz besonders schön, gibt die Verwaltung als Tipp mit. Die dritte Liege hat ihren Platz im Park vom Heiligenzeller Schlössle gefunden. Beim Verweilen auf der Himmelsliege kann in Ruhe das Gebäude betrachtet werden. Das Motiv auf der Liege zeigt die Silhouette der katholischen Kirche am Ortseingang. Die Bildsteine-Liege ist an einem idyllischen Plätzchen, mit traumhaftem Ausblick platziert worden. Diese Liege verdankt ihren Standort der Empfehlung von Förster Christian Junele und wurde unter Federführung von Angelika Neumann vom Schutterner Künstler Eddy Hangs gestaltet. Bis zu den Vogesen kann man von dieser Liege aus blicken, da sind auch die vorherigen Höhenmeter, die bewältigt werden mussten, wieder vergessen. Die fünfte und letzte „Genießer“-Liege im Bunde, die ebenfalls einen Panorama-Blick bietet, wurde von Marianna Erb bemalt. Der Ortsteil Friesenheim liegt dem Betrachter „in Miniatur“ zu Füßen. Der Standort aller fünf Himmelsliegen lässt sich über die Gemeindewebsite einsehen und ist über die Touren-App „Komoot“ planbar.