Gute Neuigkeiten in Villingen

1 Die Absperrungen in der Kalkofenstraße in Villingen können wieder abgebaut werden. Foto: Marc Eich

Das ging flott: Nach etwas mehr als einer Woche sind die Arbeiten in der Kalkofenstraße bereits beendet. Damit kann zumindest eine der derzeit zahlreichen Sperrungen in Villingen wieder aufgehoben werden.









In einem rekordverdächtigen Tempo hat die Firma Strabag GmbH die Deckensanierung in der Kalkofenstraße in Villingen innerhalb von sieben Tagen fertigstellen können.