1 Gute Nacht, Lahr! Foto: Christopher Piskadlo

Fast hätten wir ihn verschlafen, den Tag des Schlafes. Er wird seit dem Jahr 2000 immer am 21. Juni begangen und soll aufzeigen, wie wichtig es ist, den Körper ausreichend oft und lange in den Ruhemodus zu versetzen. Aber keine Angst: Wir wollen hier keinen Gesundheitsvortrag halten, sondern – passend zum Thema – ein Blick auf die (geplante) Lahrer Hotellandschaft werfen.









Drei Herbergen sind in der Stadt teils seit Jahren im Gespräch. Am längsten angekündigt ist ein pompöses Vier-Sterne-Haus am Alten Stadtbahnhof. Nach mehreren Verzögerungen reichte Entwickler „Emely“ vor zwei Jahren den Bauantrag ein. Seitdem ist wieder Funkstille. Überraschung: Nach Angaben des Rathaus fehlen nach wie vor Unterlagen.