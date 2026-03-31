Gute Nachrichten für Schuttertal: Lebensmittelgeschäft IK Griesbaum macht vorerst nun doch weiter
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IK Griesbaum spielt für die Nahversorgung im Schuttertal eine wichtige Rolle. Foto: Wolfgang Schätzle

Der Laden in der Dörlinbacher Hauptstraße wird länger geöffnet sein, als es ursprünglich geplant war.

Gute Nachrichten für die Verbraucher im Schuttertal: Sie können sich auch an diesem 1. April bei IK Griesbaum in der Dörlinbacher Hauptstraße mit Lebensmitteln eindecken – und auch an allen anderen Verkaufstagen bis Ende Juni. Eigentlich hatte Ende März Schluss sein sollen. Man habe sich nun aber doch entschieden, das Geschäft länger zu betreiben – so lange, wie auch die Postagentur in den Räumen weiterläuft, und das sei eben Ende Juni, hieß es auf Nachfrage unserer Redaktion aus Familienkreisen.

 

Das bedeutet, dass die Verbraucher im Schuttertal Zeit gewonnen haben, drei Monate, danach kommt dann aber wirklich das Aus für das Lebensmittelgeschäft. Es wird ein großer Einschnitt für die Nahversorgung der Schuttertäler. Denn um die ist es bekanntlich nicht gerade gut bestellt: Der nächste Supermarkt ist der Edeka in Seelbach; eine weitere Einkaufsmöglichkeit, die viele Bürger gerne wahrnehmen, ist der Dorfladen in Schweighausen.

Deshalb hat sich in Schuttertal eine Initiative gebildet, um auszuloten, wie die Nahversorgung dort künftig sichergestellt werden kann.

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