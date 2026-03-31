Gute Nachrichten für Schuttertal: Lebensmittelgeschäft IK Griesbaum macht vorerst nun doch weiter

1 IK Griesbaum spielt für die Nahversorgung im Schuttertal eine wichtige Rolle. Foto: Wolfgang Schätzle Der Laden in der Dörlinbacher Hauptstraße wird länger geöffnet sein, als es ursprünglich geplant war.







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Gute Nachrichten für die Verbraucher im Schuttertal: Sie können sich auch an diesem 1. April bei IK Griesbaum in der Dörlinbacher Hauptstraße mit Lebensmitteln eindecken – und auch an allen anderen Verkaufstagen bis Ende Juni. Eigentlich hatte Ende März Schluss sein sollen. Man habe sich nun aber doch entschieden, das Geschäft länger zu betreiben – so lange, wie auch die Postagentur in den Räumen weiterläuft, und das sei eben Ende Juni, hieß es auf Nachfrage unserer Redaktion aus Familienkreisen.