Gute Nachrichten für Hechingen: Aus Sternenbäck wird Restaurant

Noch Leerstand, in absehbarer Zeit dann Restaurant. Das ehemaliger Sternenbäck-Cafe am Hechinger Obertorplatz hat einen neuen Pächter gefunden. Foto: Klaus Stopper Es tut sich was am Obertorplatz. Ein Gebäude, das monatelanger leer stand, hat wohl neue Pächter gefunden.







Ende des vergangenen Jahres hat Sternenbäck seine Bäckerei-Cafes in in Hechingen geschlossen. Nun gibt es Neuigkeiten. Die ehemalige Niederlassung an der Johannesbrücke hat nun seit Dienstag als Bäckerei mit Restaurant wieder geöffnet. Nun tut sich auch im ehemaligen Bäckerei-Cafe am Obertorplatz etwas. Das Geschäft sei verpachtet, Eigentümer könne er aber derzeit noch nicht nennen, berichtet nun Eigentümer Albert Bumüller. Immerhin so viel: Es wird keine neue Bäckerei an diesem Standort eröffnen, was für Oberstadtbewohner eine traurige Nachricht ist. Stattdessen wird das Geschäft zum Restaurant. Vorher muss allerdings noch einiges mit dem Bauamt abgeklärt werden, so Bumüller, und ergänzt: „Ich denke, das wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis da etwas Konkretes berichtet werden kann.