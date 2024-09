Die Auszählung im September ergab – anders als in den Monaten zuvor – einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen, der deutlich stärker ausfällt als im landesweiten Durchschnitt. Das teilt die Agentur für Arbeit mit.

Zwar mussten sich auch im September wieder fast 1700 Menschen arbeitslos melden. Im gleichen Zeitraum konnten aber mehr als 2100 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden. Dadurch sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 440 oder 5,5 Prozent auf jetzt 7490.

Diesmal aber stärker als in den Vorjahren

„Ein Rückgang im September ist saisonal üblich, fällt diesmal aber stärker aus als in den Vorjahren. In der jetzigen Größenordnung hatten wir das nicht erwartet. Der Arbeitsmarkt hat sich von seinem kleinen, ferienbedingten Zwischentief gut erholt. In den vergangenen vier Wochen gab es viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt. Dabei überwog die Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit die der Zugänge, so dass sich der Arbeitslosenbestand verringerte“, zieht Anke Traber, Leiterin der Balinger Agentur für Arbeit, eine positive Zwischenbilanz zum Herbstbeginn. „Die Zahl der neuen Arbeitslosmeldungen ist fast ein Zehntel niedriger als im August, und gleichzeitig konnten sich sehr viel mehr Menschen aus der Arbeitslosigkeit abmelden als im Vormonat.“

Mehr als 560 begannen eine Ausbildung

Pressesprecher Rolf Gehring ergänzt: „Viele Arbeitslose haben nach den Ferien wieder eine Beschäftigung gefunden oder als Schulabgänger ihre erste Ausbildungs- oder Arbeitsstelle angetreten. 660 Arbeitslose mündeten auf diese Weise in eine Erwerbstätigkeit, 300 beziehungsweise über 80 Prozent mehr als in den vier Wochen zuvor. Mehr als 560 begannen eine Ausbildung oder eine Qualifizierungsmaßnahme.“

Auch die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen ist zurückgegangen

Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen schlägt sich auch in der Arbeitslosenquote nieder, die für den Agenturbezirk nun bei 4,0 Prozent und damit drei Zehntel unter dem landesweiten Durchschnitt liegt. Im Landkreis Sigmaringen ging die Quote um 0,3 auf 3,6 Prozent zurück. Für den Zollernalbkreis ergibt sich aus den Anteilen der drei Geschäftsstellenbezirke Albstadt (5,3 Prozent), Balingen (3,5 Prozent) und Hechingen (3,9 Prozent) eine um zwei Zehntel niedrigere Arbeitslosenquote von jetzt 4,3 Prozent. Besonders stark ist die Arbeitslosigkeit Jugendlicher zurückgegangen. Im September ist die Zahl der unter 25-Jährigen um 140 beziehungsweise 15,5 Prozent auf jetzt 770 gesunken.