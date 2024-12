Gute Nachricht im Kreis Freudenstadt: Müllgebühren sollen auch im kommenden Jahr nicht steigen

1 Für die Müllabfuhr müssen die Bürger im Landkreis im kommenden Jahr nicht mehr bezahlen als bisher. (Symbolbild) Foto: Jack Blueberry - unsplash.com

Wenigstens eine Sache, die mal nicht teurer wird: Die Müllgebühren im Landkreis Freudenstadt sollen im kommenden Jahr nicht angehoben werden. Das hat der Kreistag am Montag beschlossen.









Der Kreistag hat einstimmig beschlossen, die Müllgebühren auch im kommenden Jahr nicht zu erhöhen. „Das fünfte Jahr in Folge kommen wir praktisch ohne Erhöhung bei den Müllgebühren aus, obwohl die Ansprüche an unsere Strukturen stetig wachsen. Diesen Weg gehen wir auch im kommenden Jahr konsequent weiter”, wird Landrat Klaus Michael Rückert in einer Pressemitteilung des Landratsamts zitiert.