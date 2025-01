Das ist eine tolle Nachricht! Der ukrainische Mischlingshund „Basil“ aus Alpirsbach ist in Sicherheit. So lief die erfolgreiche Rettungsmission.

Manchmal muss man Geduld haben. Die erfahrenen Tierschützer und -retter von „Wo ist mein Hund?“ haben schon einige erfolgreiche Rettungsaktionen hinter sich und wissen, dass eine gute Vorbereitung wichtig ist.

So lief es auch bei der Rettung von „Basil“. Der Mischlingshund war aus dem Kriegsgebiet der Ukraine nach Alpirsbach gekommen. Doch zwei Tage nach Ankunft in seinem neuen Zuhause war er entlaufen. Zehn Tage lang irrte „Angsthund“ Basil nun umher, blieb aber zum Glück im Raum Alpirsbach.

So lief die Rettung von Basil ab

„Dank unseres Flyers und der Berichterstattung im Schwarzwälder Boten haben wir zuverlässig jeden Tag Sichtungen im Nachbarort Reutin erhalten und konnten somit ein Gebiet eingrenzen, in dem er sich aufhielt“, berichtet Tierschützerin Jaqueline Dießner.

Und wie lief dann die Rettungsaktion genau? Dießner berichtet: „Basil nahm dort dann auch schlussendlich drei Futterstellen an. An einer Stelle stellten wir dann am zweiten Tag, nachdem er nun regelmäßig kam, die Falle gegen Abend.“ Dann das große Erfolgserlebnis: Der Mischlingshund ließ nicht lange auf sich warten und ging circa eine Stunde später in die Falle.

Dank an Melder, Helfer, Forstwirte und Jäger

Basil wurde dann samt Falle vorsichtig nach Hause transportiert, um ihn in der geschlossenen Garage sicher aus der Falle zu holen. „Dort legte ihm unsere Sonja das Sicherheitsgeschirr um und brachte ihn anschließend mit den Besitzern ins Haus.

Die Tierretter sind überglücklich: „Ein riesengroßes Dankeschön an unsere fleißige Helfer sowie an alle Melder. Ein ganz besonderer Dank geht an sämtliche Forstwirte und Jäger im Gebiet rund um Reutin für die tolle Zusammenarbeit. Dank ihnen bekamen wir Sichtungen von ihren Wildtierkameras, aber auch freie Handhabe, was das Aufstellen von Futterstellen oder dann der Falle anging.“

So geht es Basil nach der Rettung

Wie geht es Basil? „Er war nach der Rettung ängstlich, aber sehr erleichtert. Er ist einfach total müde und hat Muskelkater. In der Falle hat er sofort die Streicheleinheiten genossen, aber beim Rausholen merkte man deutlich, dass er ein ziemlicher Angsthund ist.“