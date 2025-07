Die musikalische Umrahmung hatte die Band der Pfadis übernommen, Thema des Gottesdienstes war „Frieden“, in allen Facetten. Passend dazu gab es auf den Tischen in der Festhalle Origami-Tauben, die mit nach Hause nehmen konnte, wer wollte.

Anschließend übernahm die Stadtkapelle Rosenfeld unter der Leitung von Andi Bott die Unterhaltung der Besucher des Sommerfestes, das wegen des Regens, so wie der Gottesdienst zuvor, in die Festhalle verlegt worden war.

Anmoderiert von Vorstand David Neher bot die Kapelle zweieinhalb Stunden ihr abwechslungsreiches Repertoire dar, von Polka und Marsch bis Beatles und Blues Brothers war alles dabei. Ebenfalls wegen des Regens musste der letzte Akt des Tages, DJ Hama abgesagt werden, deshalb spielte die Kapelle noch etwas länger als geplant.

Bürgermeister eröffnet die Feier

Am Montag wurde das Kinderfest traditionell von der Jugendkapelle mit den Choral „Geh aus mein Herz“ eröffnet. Bürgermeister Thomas Miller ging bei seiner Eröffnungsrede auf die Wetterprobleme ein und erklärte die Herkunft des Kinderfestes durch die Rosenfelderin Katharina Hänsler, die in New York den Kaufmann Anton Eilers kennen gerlernt hatte und heiratete.

1894 gegründet

Der Stiftungsvertrag wurde am 26. August 1894 in Rosenfeld vom Bürgermeister, dem Pfarrer und drei weiteren Personen unterzeichnet mit dem Auftrag, dass jedes Jahr am Geburtstag von Eilers, am 14. August, ein Kinderfest zu veranstalten sei und jedes Kind ein Vesper zu erhalten habe. Bis 1923 hätten alle Ausgaben aus dem Stiftungsgeld gezahlt werden können, so Miller abschließend und wünschte alle ein schönes Fest.

Auftritt der Jugendkapelle

Unter der Leitung von Patricia Bruder spielten die Jugendlichen, wie am Tag zuvor die Stadtkapelle, wegen des Regens in der Festhalle, statt auf der eigens im Hof aufgestellten Bühne. Auch die Jugendkapelle konnte nach der Ansprache von Miller ihr breit gefächertes Programm präsentieren. Charmant wurden die Stücke unterschiedlicher Stilrichtung von Joana Etter angesagt. Vorstand David Neher machte zum Abschluss des Auftrittes Werbung für die Ausbildung an den Instrumenten und für die Blockflötenausbildung.

Spielstraße mit Sackhüfen, Minigolf und Dosenwerfen

Nach der Jugendkapelle führten nacheinander die Kleinen der KiTas aus Täbingen und Brittheim ihre Lieder mit Tänzen vor und die Spielstraße, mit Sackhüpfen, Hindernissparcour, Minigolf und Dosenwerfen, unterhalten von den beiden Kitas und der Grundschule Heiligenzimmern, wurde eröffnet.

Schüler zeigen ihr Können

Ein Chor aus Schülerinnen und Schülern von allen Klassen der Grundschule trug ein Lied vor und die beiden 4. Klassen führten einen Tanz vor. Ebenso die Tanz AG der Gemeinschaftsschule, diese führte 2 Tänze auf und eine Klasse einen Cup-Song.

Gegen Abend kam dann noch eine Weile die Sonne raus und die Tanzband „Sunpower“ konnte auf der Bühne im Schulhof ihr Programm spielen.