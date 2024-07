Gute Laune auf dem Eichberg: Das Waldfest der Schuttertäler Trachtenkapelle wird zum Besuchermagnet

1 Beim Frühschoppenkonzert am Sonntag herrschte bei den Gästen des Waldfests prächtige Stimmung. Foto: Axel Dach

Das dreitägige Waldfest der Schuttertäler Trachtenkapelle hat zahlreiche Besucher erfreut. Mit viel Blasmusik und einem schönen Kinderprogramm wurde am idyllischen Eichberg zünftig gefeiert. Auch die Gaudi-Wettbewerbe kamen gut an.









Trotz EM-Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark war das Festzelt am idyllischen Eichberg bereits am Samstagabend gut gefüllt. Mit der dritten Auflage „Blech`n Holz“ startete das dreitägige Waldfest der Trachtenkapelle mit viel Blasmusik, denn die vier eingeladenen Musikvereine aus Altburg, Haslach, Wittelbach und Hofstetten sorgten mit ihren musikalischen Darbietungen für eine tolle Stimmung im Festzelt. Zwischen dem Altburger Musikverein, der aus dem Landkreis Calw angereist war, und der Schuttertäler Kapelle entwickelte sich in den vergangenen Jahren eine gute Kameradschaft.