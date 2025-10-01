Gute Idee kommt an: Am Tauschtag sind alle auf den Beinen

Aktion des DRK Blumberg findet enorme Resonanz. Rund 200 Interessenten nehmen das Angebot wahr. Künftig bleibt es bei zwei Tauschterminen pro Jahr.
Der Warentauschtag des DRK-Ortsvereins wird von der Blumberger Bevölkerung immer besser angenommen. Unter dem überdachten Schulhof der ehemaligen Weiherdammschule herrschte bei der Veranstaltung ein reges Kommen und Gehen. Bereits ab 9 Uhr lieferten viele spendenfreudige Besucher ihre gebrauchten Artikel, die zum Wegwerfen einfach zu schade waren, kostenlos an. Die bereitgestellten Tische füllten sich rasch, und das Sortiment konnte sich sehen lassen.