Gute Idee kommt an: Am Tauschtag sind alle auf den Beinen

Der Warentauschtag des DRK-Ortsvereins wird von der Blumberger Bevölkerung immer besser angenommen. Unter dem überdachten Schulhof der ehemaligen Weiherdammschule herrschte bei der Veranstaltung ein reges Kommen und Gehen. Bereits ab 9 Uhr lieferten viele spendenfreudige Besucher ihre gebrauchten Artikel, die zum Wegwerfen einfach zu schade waren, kostenlos an. Die bereitgestellten Tische füllten sich rasch, und das Sortiment konnte sich sehen lassen.

Die abgegebenen Sachen wurden nach Sparten sortiert, wie Haushaltswaren, Spielsachen, Handwerksbedarf, Bücher oder CDs oder gut erhaltene Textilien. So verwandelte sich diese soziale Veranstaltung zu einem Marktplatz voller Überraschungen. Als um 11 Uhr der Startschuss für die kostenlose Abholung fiel, war das Gedränge groß und zahlreiche Wünsche wurden erfüllt.

Marktplatz der Überraschungen

Gerade für Kinder, oft von ihren Müttern oder Oma und Opa begleitet, war es ein ganz besonderes Erlebnis. Sie fanden mit leuchtenden Augen so manche Schätze. So wurde auch die siebenjährige Enya Goderski, die mit ihrer Oma Hannelore Roth gekommen war, schnell fündig. „Ich habe eigene Schlittschuhe gefunden, mit denen ich auf der Blumberger Eisbahn fahren kann“, verkündete sie stolz. Gleich mit mehreren Inlinern für weitere Enkel bepackt, hatte sich der Weg für Hannelore Roth gelohnt. „Dies ist einfach eine tolle Aktion“, beschrieb sie das Geschehen.

Hannelore Roth und ihre siebenjährige Enkelin Enya Goderski freuen sich über gebrauchte Schlittschuhe und Inliner. Foto: Hans Herrmann

Auch für den Hausmeister des Gemeinschaftshauses in Zollhaus, Herbert Kiefer, machte sich der Weg bezahlt. „Ich habe für unsere gemeinnützige Einrichtung rund 25 neuwertige Gläser gefunden“, freute er sich über diesen zweckmäßigen Fund. „Hier ist erfreulich viel los, und fast jeder entdeckt für seinen Gebrauch etwas“, kommentierte der 74-jährige Blumberger das Angebot. Über ganz spezielle Trinkgefäße freute sich die Teenagerin Selina Henning, die in Begleitung ihrer Mutter Melanie zum ersten Mal die Tauschbörse besuchte. „Wir finden es hier einfach super“, erklärten die beiden. Sie wollen sie in Zukunft wieder kommen. Geschätzt knapp 200 Interessenten bereicherten an diesem Tag den Markt.

Für den Hausmeister des Gemeinschaftshauses Zollhaus, Herbert Kiefer, ist der Warentauschtag eine tolle Aktion. Foto: Hans Herrmann

Vom DRK-Ortsverein war die Tauschbörse bestens organisiert worden. So verging die Zeit im Nu und es herrschte rundherum eine freudige Stimmung. An der Spitze der Aktion stand Teamleiter Marcus-Manuel Großhans, der gemeinsam mit den einheimischen DRK-Helfern alles im Griff hatte. Von seiner Einsatztruppe, mit Jasmin Mehner, Daniela Hamburger, Anna Gerritsen und Petra Wölfle bestens unterstützt, gab es keinerlei Probleme.

Keinerlei Probleme

„Bei dem großen Ansturm bekam ich echt Gänsehaut, und dieser Tag war ein toller Erfolg“, freute sich Marcus-Manuel Großhans über den turbulenten Betrieb. „Gut erhaltene Ware landet nicht im Müll und bereitet den neuen Besitzern viel Freude“, sagte er. „Die jungen, aber auch älteren Leute nehmen viel mit, und die unterschiedlichsten Artikel finden ein neues Zuhause.“ So werden für ihn mit dieser Warentauschbörse echte Wünsche erfüllt.

An den verschiedenen Ständen der Warentauschaktion des DRK Blumberg herrscht sofort nach Beginn ein reger Betrieb. Foto: Hans Herrmann

Besonders die Kinderspielecke oder das große Sortiment an Haushaltswaren erfreuten viele neue Besitzer. Darüber zeigte sich der 31-jährige Organisationsleiter mehr als zufrieden. Der gelernte Koch hat sich dem Einsatz für das Rote Kreuz mit Leib und Seele verschrieben und wird ab dem 15. Oktober hauptberuflich beim Rettungsdienst in Donaueschingen einsteigen.

In den Container

Pünktlich wurde der erlebnisreiche Tag gegen 14 Uhr beendet. Die übrig gebliebenen Waren wurden in einem vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis gestellten Container entsorgt. Dort war der Tauschtag zuvor extra angemeldet worden. Lediglich gut erhaltene, gebrauchte Textilien wurden an die eigene DRK-Kleiderkammer, die seit einigen Wochen an der Ecke Winkler/Tevesstraße wieder geöffnet ist, weitergeleitet.

Das Konzept des Warentauschtags mit der kostenlosen Entgegennahme und Abholung hatte sich für alle erneut bestens bewährt. Und so findet die Tauschbörse, die schon seit einigen Jahren existiert, auch künftig zweimal jährlich im Terminkalender der Stadt Berücksichtigung.

Motivation für die Aktion

Der Nachhaltig Sinn

der Warentauschbörse ist es, dass gebrauchsfähige und gut erhaltene Gegenstände nicht auf dem Müll landen, sondern bei neuen Besitzern weiter verwendet werden. Die Gegenstände können bei diesem kleinen Markt immer kostenlos abgegeben und dann gratis mitgenommen werden. Bei der Annahme und Warenkontrolle werden die unterschiedlichen Artikel auch auf ihre Wiederverwendbarkeit geprüft und dann für die potenziellen Abnehmer nach Rubriken sortiert. Diese sinnvolle Tauschaktion wurde vom DRK Blumberg nach dem Beispiel in anderen Gemeinden ins Leben gerufen und hat nun im Terminkalender ihren regelmäßigen Platz gefunden. Der steigende Andrang gibt den Organisatoren mehr als recht.