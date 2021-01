Gute Erfahrungen mit Lernplänen Empfinger Grundschule auf Lockdown vorbereitet

Empfingen - In einem Elternbrief informiert Susanne Kökert, Rektorin der Grundschule Empfingen am gestrigen Donnerstag darüber, wie es nach den heute endenden Weihnachtsferien weiter geht: "Nach der Beschlussfassung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin von Dienstag, 5. Januar, hat nun auch das Kultusministerium gestern Nachmittag bestätigt, dass der Schulbetrieb am Montag nicht starten wird. Für uns als Grundschule bedeutet dies, dass die Kinder für die kommende Woche mit Lernplänen versorgt werden, die die Klassenlehrkräfte Ihnen bis Montagvormittag via E-Mail zukommen lassen werden."

Doch sind Lernpläne auch für die Erst- und Zweitklässler ohne Lernerfahrung eine praktikable Lösung? Kökert sagt: "Mit Hilfe der Eltern funktioniert das." Die Grundschule habe schon im vergangenen Pandemie-Jahr gute Erfahrungen mit Lernplänen für Zuhause gemacht. Sorgen, dass der Lehrplan nicht erfüllt wird oder es keine Lernfortschritte gibt, müsse man sich nicht machen. "Wir halten uns an den Kern-Curriculum", sagt die Schulleiterin.