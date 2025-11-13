Gute Bilanz gegen Astoria Walldorf: TSG Balingen spielt auswärts– Elvin Kovac im Tor, Colic und Moutassime gesperrt

Die TSG Balingen tritt am Sonntag (14 Uhr) bei Astoria Walldorf an – diese waren in den vergangenen Jahren ein „Lieblingsgegner“. Wir haben mit Cheftrainer Murat Isik gesprochen.
3:0, 6:3, 1:1, 2:0, 3:2 und 4:0: Die Ergebnisse der vergangenen sechs Duelle zwischen der TSG Balingen und Astoria Walldorf waren für die Kicker von der Eyach ausnahmslos positiv. Cheftrainer Murat Isik erklärte schmunzelnd: „Diese Statistik kannte ich nicht. Es bringt uns an sich wenig. Ich kann mich aber noch sehr gut an das letzte Duell erinnern, es war eines unserer besten Spiele.“