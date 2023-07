In Ettenheim sind am Sonntag Schüler mit ihren selbstgebauten Solarflitzern gegeneinander angetreten. Das schnellste Fahrzeug stellte ein Team des Geroldsecker Bildungszentrums aus Seelbach.

Zur 20. Solar Challenge der Ettenheimer Bürgerenergiegenossenschaft hat es wieder beste Voraussetzungen, viel Sonne sowie schöne und schnelle Solarautos gegeben. Insgesamt 20 Teams des städtischen Gymnasium in Ettenheim, des August-Ruf-Bildungszentrums und des Geroldsecker Bildungszentrums in Seelbach, schickten ihre Solarautos auf die präparierte Strecke auf dem Parkplatz des Schwimmbads.

Das Teilnehmerfeld mit rund 60 Schülern ist in diesem Jahr zwar etwas kleiner ausgefallen als im vergangenen Jahr, was aber nicht minder für Spannung gesorgt hatte.

Im Wettbewerb hatten sich die beiden Schüler Julius Himmelbach und Tristan Müllerleile in der Geschwindigkeit mit ihrem Rennflitzer gegen ihre Konkurrenten durchgesetzt.

Von jeder Schule steht ein Team im Finale

Kurz nach 11 Uhr hatten Jörg Bold und Bob Hopmann von der Ettenheimer Bürgerenergie den Startschuss für die Vorläufe gegeben. Da konnten sich die Teams untereinander messen und auch Nachjustierungen an ihren Fahrzeugen vornehmen. Ins Finale schafften es dann drei Teams von allen drei teilnehmenden Schulen. Ihre Solarflitzer legten in der errichteten Rennbahn immer deutlicher an Geschwindigkeit zu. Wolkenlücken wurden abgewartet bis die Sonne sich durchsetzte und sich dann die Fahrzeuge auf die Strecke machten und am Ende der Rennbahn auf halber Strecke wieder zurück zum Ausgangspunkt fuhren.

Am Ende hatten Schüler aus Seelbach die Nase vorn. „Unser Fahrzeug war halt das beste“, jubelten Julius und Tristan. Der zweite Platz ging an Team I des städtischen Gymnasiums mit Mika Broßmer, Quentin Schönwald und Yannis Kurz. Den dritten Platz errang Team zwölf vom BIZ mit Marek Klauser, Bryan Kleitsch, Leon Sponfelder und Zarah Daneshvar.

Neben der Geschwindigkeit wurden noch Sonderpreise für technische Innovation, Design und Videopräsentation übergeben. Hopmann und Bold gratulierten dazu ebenfalls Mika Broßmer, Quentin Schönwald und Yannis Kurz (Preis technische Innovation), dem Team elf vom BIZ mit Elias Peters und Torben Jäckel (Design) sowie den Geschwindigkeitssiegern Julius Himmelsbach und Tristan Müllerleile für ihre Videopräsentation.