Gutachterausschuss in Baiersbronn: Interkommunale Arbeit zeigt Wirkung

13 Städte und Gemeinden, ein gemeinsames Ziel: Der Gemeinsame Gutachterausschuss bei der Gemeinde Baiersbronn sorgt seit 2020 für Transparenz auf dem regionalen Grundstücksmarkt, so die Gemeinde in einer Mitteilung. Bei der Jahresversammlung wurde deutlich: Die interkommunale Zusammenarbeit trägt Früchte – fachlich stark, bürgernah und effizient.

Wenn es um verlässliche Zahlen auf dem Grundstücksmarkt geht, sind sie die erste Adresse: die Gutachterausschüsse. Diese unabhängigen Gremien ermitteln auf Grundlage des Baugesetzbuchs wichtige Daten wie Bodenrichtwerte, führen eine Kaufpreissammlung und erstellen Verkehrswertgutachten für Grundstücke und Immobilien.

Was in vielen Kommunen einzeln gestemmt wird, gelingt hier in enger Partnerschaft: Der Gemeinsame Gutachterausschuss (GGA) mit Sitz in Baiersbronn ist seit seiner Gründung im Juli 2020 ein Erfolgsmodell interkommunaler Zusammenarbeit im Landkreis Freudenstadt. 13 Städte und Gemeinden bündeln hier ihre Kompetenzen – mit spürbarem Mehrwert für die Bürger, heißt es weiter in der Mitteilung.

Ressourcen werden gebündelt

„Die enge Zusammenarbeit im GGA zeigt, wie viel Potenzial in interkommunalen Projekten steckt – wir bündeln Ressourcen, schaffen Qualität und profitieren alle davon“, betont Bürgermeister Michael Ruf. „Baiersbronn ist stolz darauf, die Geschäftsstelle zu beherbergen.“

Die Geschäftsstelle des GGA Baiersbronn ist organisatorisch bei der Gemeinde Baiersbronn angesiedelt. Gemeinsam mit den Städten Alpirsbach, Dornstetten und Freudenstadt sowie den Gemeinden Bad Rippoldsau-Schapbach, Glatten, Grömbach, Loßburg, Pfalzgrafenweiler, Schopfloch, Seewald, Waldachtal und Wörnersberg arbeitet das Team daran, Transparenz und Verlässlichkeit auf dem Immobilienmarkt sicherzustellen.

88 000 Grundstücke

„Die 37 ehrenamtlichen Gutachterinnen und Gutachter, die aktuell aktiv sind, bringen nicht nur viel Fachwissen mit – sie kennen ihre Orte, ihre Märkte und die Besonderheiten der Region genau“, betont Thomas Schneider, Geschäftsstellenleiter des Gemeinsamen Gutachterausschusses. Mit großem Engagement übernehmen sie zentrale Aufgaben: Sie ermitteln Bodenrichtwerte, führen die Kaufpreissammlung und erstellen Verkehrswertgutachten.

Die Dimension der Arbeit beeindruckt: Rund 88 000 Grundstücke fallen in den Zuständigkeitsbereich des GGA Baiersbronn. Die Grundsteuerreform bedeutete für die Geschäftsstelle und ihre Gutachter eine immense Zusatzbelastung. „Nur durch die enge Abstimmung zwischen allen Beteiligten konnten wir diese Herausforderung meistern“, lobt Schneider die Zusammenarbeit.

Bodenrichtwerte abrufbar

Seit dem 1. Februar 2023 sind Bodenrichtwertauskünfte kostenpflichtig – pro Auskunft werden 28 Euro Gebühr erhoben. Der Gemeinsame Gutachterausschuss bei der Gemeinde Baiersbronn ist per E-Mail an gga@gemeindebaiersbronn.de oder telefonisch unter 07442/ 842 13 18 erreichbar. Weitere Informationen können unter www.gutachterausschuesse-bw.de abgerufen werden. Für Fragen zur Grundsteuer A bleibt das Finanzamt Freudenstadt zuständig.