Gutachterausschuss Hohenzollern: Preise für Gebäude und Wohnungen sinken

Der Dienstbezirk reicht von Haigerloch im Westen über Rangendingen und Grosselfingen zum zentral gelegenen Hechingen und Bisingen und weiter über Jungingen bis Burladingen im Osten. Die sieben Städte und Gemeinden mit ihren 37 Stadt- und Ortsteilen erstrecken sich über 38 200 Hektar und gut 92 700 Flurstücke und bieten über 61 700 Einwohnern ein Zuhause.

Es gibt zwei Märkte

Lesen Sie auch

Dabei stellt sich der Immobilienmarkt nicht homogen dar. In manchen Gebieten gibt es mehr Verkäufe als in anderen. Die Umsätze sind dort in der Regel größer, die Bodenrichtwerte höher und die Infrastruktur tendenziell besser. Es gibt daher zwei Märkte. Am deutlichsten drückt sich der Unterschied der beiden Märkte in den vom Gutachterausschuss ebenfalls ermittelten Sachwertfaktoren aus. Der Sachwertfaktor gibt an, wie sehr der tatsächlich bezahlte Kaufpreis den nach Recht und Gesetz ermittelten Normwert übersteigt. Dies führt zu der Einteilung des Dienstbezirkes in einen oberen und einen unteren Markt.

Weniger Umsatz

Auch wenn der Umsatzbericht nur einen kurzen Zeitraum von drei Jahren beleuchten kann, weil der Gemeinsame Gutachterausschuss Hohenzollern erst seit dem 1.1.2021 besteht und daher nur für die Jahre 2021, 2022 und 2023 einheitliche Daten sammeln konnte, zeigt sich ein klarer Trend – und der geht abwärts.

So ging der Gesamtumsatz zwischen den Jahren 2021 und 2022 um -7,1 Prozent und zwischen den Jahren 2022 und 2023 um -28,2 Prozent zurück. Nur im Bereich des Wohnungseigentums, des Gewerbes und des Grün- und Ackerlands gab es im Jahr 2022 ein Zwischenhoch.

Besonders stark vom Umsatzrückgang war 2023 der Wohnbereich betroffen: So sanken die Umsätze von Wohnbauplätzen von 11,4 Millionen Euro in 2022 um -45,4 Prozent auf 6,2 Millionen Euro in 2023, von Wohngebäuden von 94,0 Millionen Euro in 2022 um -28,9 Prozent auf 66,8 Millionen Euro in 2023 und von Wohnungseigentum von 30,9 Millionen Euro in 2022 um -34,9 Prozent auf 20,1 Millionen Euro in 2023.

Von einem regelrechten Einbruch kann man dabei im unteren Markt sprechen: -56,1 Prozent bei Bauplätzen und -71,0 Prozent bei Wohnungseigentum. Die Gründe für den Umsatzrückgang liegen in den Lieferkettenunterbrechungen durch Corona, in den gestiegenen Baupreisen und in den ebenfalls gestiegenen Kreditzinsen.

Wohngebäude günstiger

Während Wohngebäude im Jahr 2021 für durchschnittlich 301 800 Euro gehandelt wurden, gingen sie im Jahr 2022 für 317 500 Euro über den Ladentisch und im Jahr 2023 für nur noch 264 000 Euro. Ein ähnliches Zwischenhoch gibt es auch im Wohnungseigentum von 146 900 Euro im Jahr 2021 über 176 500 Euro im Jahr 2022 auf 156 000 Euro im Jahr 2023. Hier sind besonders Neubauwohnungen betroffen.

Dass günstige Immobilien in den Jahren 2022 und 2023 besonders nachgefragt waren und daher im Verkaufspreis stiegen, zeigen die relativ hohen Sachwertfaktoren in diesem Marktbereich unter 150 000 Euro bei Einfamilienwohnhäusern und Doppelhäusern. Wobei im unteren Markt die Sachwertfaktoren jeweils deutlich niedriger sind als im oberen.

Niedrige Mieten und Rediten

Beim größten Markt, den Einfamilienwohnhäusern, sinken die Sachwertfaktoren von 2022 auf 2023 am deutlichsten und zeichnen damit den Werterückgang des Umsatzberichts nach.

Die hohen Sachwertfaktoren korrelieren sehr gut mit den eher niedrigen Liegenschaftszinssätzen von Gebäuden mit einer niedrigen Restnutzungsdauer, die nur eine geringe Rendite erbringen werden, aber relativ hochpreisig erstanden wurden.

Das Mietniveau ist erstaunlich niedrig

Insgesamt zeigen die recht niedrigen Liegenschaftszinssätze, dass das Mietniveau im Dienstbezirk und damit die zu erwartende Rendite erstaunlich niedrig sind. Auch das hohe Gebäudealter des Bestands in Verbindung mit einer geringen Restnutzungsdauer lässt keine höhere Renditeerwartung zu.

Kontakt

Der Grundstücksmarktbericht 2024 kann als passwortgeschützte pdf-Datei bei der Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses gegen eine Gebühr von 50 Euro per E-Mail gutachterausschuss@hechingen.de oder per Telefon an 07471 940-226 angefordert werden.

Zusammenfassung des Marktgeschehens

Entwicklungen und Tendenzen

Ein regelmäßig erscheinender Grundstücksmarktbericht erläutert die örtlichen Marktverhältnisse und enthält eine Zusammenstellung der wertrelevanten Daten mit umfangreichen Untersuchungen und Analysen im Zuständigkeitsbereich des Gutachterausschusses. Er führt aber nicht nur aktuelle Marktdaten, sondern vermittelt auch einen Überblick zur Entwicklung und über Tendenzen des speziellen Grundstücksmarkts sowie über die Tätigkeit des Gutachterausschusses. Die Gutachterausschüsse sind nicht verpflichtet, einen Grundstücksmarktbericht herauszugeben.