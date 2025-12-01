Gutachter in Hohenzollern: Das sind die Erkenntnisse aus den neuen Bodenrichtwerten

Jüngst wurden die Bodenrichtwerte in Hohenzollern neu kalkuliert. Auffällig: Insgesamt steigen die Werte durchschnittlich. Ein Spitzenreiter ist die Zone im Neubaugebiet Killberg IV.
Alle zwei Jahre werden die Bodenrichtwerte neu ermittelt. In Hechingen, Haigerloch, Burladingen, Bisingen, Rangendingen, Grosselfingen und Jungingen ist hierfür der 2021 gegründete Gemeinsame Gutachterausschuss Hohenzollern zuständig. Die jüngsten Werte wurden Mitte Oktober auf der Plattform BORIS-BW (Bodenrichtwertinformationssystem) veröffentlicht. Als Datengrundlage dient die Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses. Diese wird laufend aktualisiert; Kaufverträge über Immobilien müssen dem Gutachterausschuss zur Verfügung gestellt werden.