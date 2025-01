Gutacher Unternehmen: Drey-Verlag hat sich 30 Jahre lang behauptet

1 Wendelinus Wurth (von links), Markus Manfred Jung und Heike Jahnke hören christoph und Ingrid Haarmann zu. Foto: Kornfeld

Im Rahmen einer Matinee blickten Wendelinus Wurth und Markus Manfred Jung auf die ersten Tage und Jahre seit der Gründung des Drey-Verlags zurück. Mittlerweile hat der erfolgreiche Verlag 130 Bücher veröffentlicht.









„Totgesagte leben länger“, so begrüßte Verleger Wendelinus Wurth die Anwesenden zur Dreykönigs-Matinee im Kunstmuseum und erinnerte an die Anfänge des Verlags in den 1990-er Jahren, als ihm ein anderer Verleger bei einer Bücherschau gesagt habe: „So kann man das nicht machen, da muss man klotzen“. Jener Verleger habe schon lange aufgegeben, den Drey-Verlag gebe es jedoch immer noch.