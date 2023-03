Stuttgarter OB-Gattin will in Gutach Abbitte leisten

1 Gudrun Weichselgartner-Nopper, Frau des Stuttgarter OB Frank Nopper, trug beim Fastnachtsumzug einen roten Bollenhut und sorgte damit für Aufregung. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Gudrun Weichselgartner-Nopper, Frau des Stuttgarter Oberbürgermeisters Frank Nopper, trug die Schwarzwälder Tracht als Fastnachtskostüm. Daraufhin hat sie eine Einladung von Gutachs Rathauschef Siegfried Eckert erhalten – und nun angenommen.









Einmal mehr hat eine prominente Trägerin des Bollenhuts für Aufsehen gesorgt: Gudrun Weichselgartner-Nopper, Frau des Stuttgarter OB Frank Nopper, trug beim Stuttgarter Umzug am Fasnachtsdienstag die traditionelle Kopfbedeckung. Sie ist nicht die Erste, die mit dem Trachtenhut auffiel. Influencerin Cathy Hummels hatte im vergangenen Jahr für einen wahren Shitstorm vor allem in den sozialen Medien gesorgt, weil sie mit einem roten Bollenhut vor Kameras posiert hatte.

Ledige und verheiratete Frauen tragen unterschiedliche Farben

In den sozialen Netzwerken sorgte der Auftritt von Gudrun Weichselgartner-Nopper sofort für einige Kommentare, ist doch der Hut mit den roten Bollen den unverheirateten Frauen vorbehalten. Auch die Medien in der Landeshauptstadt nahmen das Thema auf – und befragten unter anderem den Gutacher Bürgermeister Siegfried Eckert dazu.

Das liegt nahe, ist Gutach doch eine der drei Gemeinden, die für sich in Anspruch nehmen, der Ursprung des Bollenhuts zu sein, der gemeinhin als die Tracht des Schwarzwalds schlechthin gilt. So bezeichnet sich Gutach auch gerne als „Heimat des Bollenhuts“. Daneben wird der Bollenhut auch in Hornberg-Reichenbach und in Wolfach-Kirnbach getragen. Und in allen drei Gemeinden gilt: Die Farbe Rot ist den unverheirateten Frauen vorbehalten, die verheirateten Frauen tragen schwarze Bollen auf ihrem Strohhut.

„Mein Denken ist nicht negativ, nicht alle Menschen können einen Bezug zu unserer Tracht haben“, kommentiert die Angelegenheit Gutachs Bürgermeister Eckert. Und so hat er auch gleich die Gelegenheit genutzt und den Stuttgarter Rathauschef samt Gattin mit einem humorvollen Brief zu einem Besuch ins Gutacher Freilichtmuseum eingeladen, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet.

Ein Besuch im Freilichtmuseum ist geplant

Im Museum gebe es schließlich die beste Gelegenheit, die Tracht und das Brauchtum des Schwarzwalds kennenzulernen. Beispielsweise zeigen sich dort an jedem Wochenende zwei „Trachtenmädels“ in der Original Gutacher Tracht den Besuchern.

Und tatsächlich musste Bürgermeister Eckert nicht lange warten: Umgehend sei in der vergangenen Woche telefonisch die Antwort aus Stuttgart gekommen. Gerne nehme man die Einladung an, habe es geheißen, und es sei vereinbart worden, dass der Stuttgarter Oberbürgermeister mit seiner Frau an einem Sonntag im Mai im Gutacher Freilichtmuseum zu Gast sein wird, berichtet Gemeindeoberhaupt Eckert, der sich hörbar auf den angekündigten Besuch aus Stuttgart freut.

Warten auf Cathy Hummels

Cathy Hummels zeigte sich im vergangenen Jahr auf Instagram mit einem roten Bollenhut und stieß damit nicht nur auf Begeisterung. Ein Shitstorm brach über sie herein, der Influencerin war wohl nicht bewusst gewesen, dass der Hut in drei Schwarzwald-Gemeinden fast heilig ist. Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert lud die Ex-Frau von Profi-Kicker Mats Hummels daraufhin ins Freilichtmuseum ein, wurde bisher aber vertröstet. Auch in diesem Jahr sei Hummels Terminkalender schon sehr voll, berichtet Eckert.