Gutacher Sportler seit Jahrzehnten aktiv: Das hat Siegfried Blum alles erlebt und erreicht

1 Eine besondere Herausforderung war für Siegfried Blum Foto: alphafoto

Siegfried Blum hat sich in seiner langen Sportkarriere nicht nur bei unzähligen Marathons und Skilangläufen platziert. Auch heute noch feiert der 74-Jährige Erfolge.









Link kopiert



Dass Sport einmal sein Leben dermaßen prägen würde, war bei Siegfried Blum nicht von Anfang an absehbar. Während viele Sportler bereits in jungen Jahren anfangen zu trainieren, entstand Blums Karriere aus einer spontanen Teilnahme an einem Zehn-Kilometer-Lauf. „Ich war 24 Jahre alt und ein Kollege meines Vaters hat mich gefragt, ob ich mitmachen will. Das habe ich gemacht und am Ende festgestellt, dass ich kein Stück kaputt war. Danach bin ich dann gleich auf Marathon gegangen“, berichtet der Gutacher.