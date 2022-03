1 Lucas Pilipp (von links), Horst Biegert, Tamara Schwenk, Margit Langer und Thomas Hafen freuen sich auf die neue Saison. Foto: Jehle

Das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof eröffnet am Sonntag mit dem Läuten der Glocke auf dem Hippenseppenhof die neue Saison – nach zwei Pandemiejahren wieder pünktlich im März. Das Team kann es kaum erwarten.















Gutach - Kommende Woche ist der Vogtsbauernhof Gastgeber des gemeinsamen großen Saisonauftakts der sieben Freilichtmuseen des Landes in Kooperation mit dem SWR-Fernsehen. "Wir können es kaum erwarten, die Tore zu öffnen", verlieh Geschäftsführerin Margit Langer beim Pressetermin der Vorfreude des gesamten Museumsteams Ausdruck.

Unter dem Jahresmotto "Gute Reise" werden zum Beispiel Sonderführungen und Heubodenakademien unterschiedliche Aspekte des Unterwegsseins beleuchten. Die Sonderausstellung werde sich auch mit der Geschichte des Reisens im Schwarzwald auseinandersetzen, so Langer.

Erstmals seit 2019 biete das Freilichtmuseum in der kommenden Saison zwei Veranstaltungshöhepunkte, die das Jahresthema facettenreich aufgreifen. "Den großen Saisonauftakt aller regional-ländlichen Freilichtmuseen des Landes wird in diesem Jahr der Vogtsbauernhof ausrichten", kündigte Langer an. Die Veranstaltung ist passend zum Jahresthema mit der Überschrift "Wenn einer eine Reise tut" versehen. Auf dem Gelände werden unter anderem ein Uhrenträger und Zimmermänner auf der Walz unterwegs sein. Auch weitere Freilichtmuseen des Landes werden in Gutach zu Gast sein und sich an dem Programm beteiligen.

Ende September verspricht die Pilot-Veranstaltung "Heimkehr – ein Zeitreise-Projekt" den Besuchern bleibenden Eindruck ihres Aufenthalts. In alle Häuser des Museumsareals ziehen Akteure in zeitgenössischer Kleidung ein und erwecken den Eindruck, dort zu wohnen. Sie präsentieren als historische oder fiktive Personen ein lebendiges Bild der Vergangenheit und beziehen die Besucher in die dargestellten Szenen mit ein.

Das Veranstaltungsprogramm sei schnell gefüllt gewesen, stellte der wissenschaftliche Leiter des Museums, Thomas Hafen, fest: "Wir freuen uns sehr darüber, auch wieder externe Referenten begrüßen zu können, die sonntags zur besten Matinéezeit Vorträge zu ausgewählten Themen halten." Weiterhin gehen drei neue mediale Inszenierungen an den Start. So setzt eine interaktive Licht- und Klanginstallation die Dauerausstellung "Der Bauer und der liebe Gott" auf dem Dachboden im Schauinslandhaus neu in Szene. Neu sind auch zwei in Eigenregie produzierte Radiosendungen, die die Besucher im Effringer Schlössle sowie dem Hermann-Schilli-Haus auf eine Zeitreise durch die 70er- und 80er-Jahre mitnehmen. Zum Abspielen wurden originale Radiogeräte der entsprechenden Jahrzehnte mit moderner Technik ausgestattet.

Knifflig wird es beim Escape Room "Wer rettet den Bauernhof", mit dem das Museum sein Gruppenangebot erweitert. Auf Grundlage historischer Fakten und geheimer Botschaften muss ein alter Hof für die Erben gerettet werden, wie Museumspädagoge Lucas Pilipp erläuterte. Viele bewährte Veranstaltungen wie unter anderem der Trachtentag sowie Kinder- und Familienfest stehen zudem in der aktuellen Saison auf dem Programm. Bereits zu den Osterferien startet laut Marketingreferentin Tamara Schwenk ein tägliches Ferienprogramm, bei dem Kinder mit Voranmeldung tüfteln und werkeln können.

Bis zum 6. November ist das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof täglich von 9 bis 18 Uhr und im August täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass erfolgt jeweils eine Stunde vorhe.