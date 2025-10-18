Gutacher Gemeinderat: „Traube“ wird im Frühjahr abgerissen

Das Gebäude steht seit 20 Jahren leer. An seiner Statt soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Der hat hat der ersten Änderung des Bebauungsplans zugestimmt.
Nachdem der Gutacher Gemeinderat im August für den Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Gasthauses Traube dem Bebauungsplan zugestimmt hatte, ist das Projekt nun einen noch einen Schritt weiter: Das Gremium hat sich bei seiner Sitzung am Mittwochabend mit den eingegangenen Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung beschäftigt und der ersten Änderung des Bebauungsplans sein Einvernehmen erteilt. Die Pläne waren einen Monat lang im Rathaus zur Einsicht ausgelegen.