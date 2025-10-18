Gutacher Gemeinderat: „Traube“ wird im Frühjahr abgerissen

Das Gebäude steht seit 20 Jahren leer. An seiner Statt soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Der hat hat der ersten Änderung des Bebauungsplans zugestimmt.

Nachdem der Gutacher Gemeinderat im August für den Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Gasthauses Traube dem Bebauungsplan zugestimmt hatte, ist das Projekt nun einen noch einen Schritt weiter: Das Gremium hat sich bei seiner Sitzung am Mittwochabend mit den eingegangenen Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung beschäftigt und der ersten Änderung des Bebauungsplans sein Einvernehmen erteilt. Die Pläne waren einen Monat lang im Rathaus zur Einsicht ausgelegen.

Das ehemalige Gasthaus Traube steht seit mehr als 20 Jahren leer und ist in einem dementsprechend maroden Zustand. Im Juli dieses Jahres wurde bekannt, dass die Firma Immobilien Schätzle aus Fischerbach das Gebäude gekauft hatte und plant, es abzureißen, um dort ein neues Wohn- und Geschäftshaus zu bauen (wir haben berichtet). Bereits einen Monat später war das Vorhaben Thema im Gutacher Gemeinderat. Dieser stimmte bei seiner Augustsitzung dem Entwurf zur ersten Änderung des Bebauungsplans „Dorfmitte – Teilbereich I“ von 2015 geschlossen zu. Damit war die erste Hürde des Projekts genommen. Mit dem einstimmigen Beschluss zur ersten Änderung des Bebauungsplans wurden nun die Voraussetzungen für den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in der Ortsmitte geschaffen. „Wir sind gerade an einem Zahnarzt dran, der im Erdgeschoss seine Praxis einrichten könnte“, berichtet Bürgermeister Siegfried Eckert im Gespräch mit unserer Redaktion. Im ersten und zweiten Geschoss sind insgesamt fünf Eigentumswohnungen geplant.

Für Gesprächsbedarf sorgte bei der Sitzung die Frage nach den Parkplätzen. Für die fünf Eigentumswohnung in den Neubau sollen sechs Hebe-Stellplätze geschaffen werden. Diese erlauben das Parken auf zwei Ebenen. Für alle anderen, insbesondere die Besucher der Zahnarztpraxis, soll der kommunale Parkplatz am Sulzbach zur Verfügung stehen. Von diesem aus ist der Neubau an der Hauptstraße zu Fuß innerhalb von zwei Minuten zu erreichen.

Bei der öffentlichen Sitzung waren auch Nachbarn des Hauses anwesend, die sich insbesondere für den Zeitpunkt des Abrisses interessierten. Für diesen ist das Frühjahr 2026 anvisiert. „Die Anwohner werden natürlich rechtzeitig darüber informiert“, betonte Eckert.

Gedenktafel

Marcel Schätzle von der gleichnamigen Immobilienfirma aus Firma hatte im Juli im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, dass das neue Objekt in den Ort passen solle. Er habe von den Vorbesitzern viel über die Geschichte der „Traube“ erfahren. Sie gehöre zur Dorfgeschichte. Daran solle auch in Zukunft eine Gedenktafel erinnern. Und auch das schöne Aushängeschild soll erhalten bleiben