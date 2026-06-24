Gutacher Gasthaus: Das ist neu im „Engel“

Nicht nur äußerlich zeigt der Gutacher „Engel“, dass bei ihm die Zeichen auf Veränderung stehen. Während die Fassade in neuem, edlem Anthrazit die Blicke auf sich ziehen soll, kümmert sich im Inneren personelle Verstärkung um die Gäste. Die Inhaber des Gasthauses, Victor und Astrid Léon, erhalten nämlich zukünftig Unterstützung von Tochter Bella Léon und ihrem Partner Christopher Lau. Und nicht nur das: Im Restaurant sollen künftig nicht nur Hotelgäste in den Genuss der Spezialitäten der „Engel“-Küche kommen. Unter dem Namen „Farm-Kitchen“ steht die Gaststätte nun der Öffentlichkeit zur Verfügung. Und das Hotel firmiert zukünftig als „Boutique-Hotel Engel 16“.

Astrid Léon stammt aus Gutach. Sie und ihr Mann Victor hatten einige Jahre den Schwarzwald-Kiosk „Cuckoo’s Nest“ betrieben, bevor sie das Gasthaus Engel 2023 übernahmen. In den vergangenen Jahren waren sie mit dessen Umbau und Renovierung beschäftigt. „Wir wollten unseren persönlichen Flair reinbringen, Altes mit Neuem mischen und einfach etwas anderes machen“, erklärt Astrid Léon. Dass sie und ihr Mann schon an sehr vielen unterschiedlichen Orten der Welt gearbeitet haben, sollte sich ebenfalls im Haus widerspiegeln. „Eigentlich ist hier an jeder Ecke irgendein Hingucker von unseren Reisen zu sehen“, sagt Christopher Lau. Bella Léon ergänzt: „Es ist auch viel Kunst und Farbe zu finden. Und jedes Zimmer ist anders.“

Lange Zeit kümmerten sich Victor und Astrid Léon allein um den „Engel“, während Tochter Bella anderswo eine Ausbildung zur Hotelfachfrau absolvierte. Im Hotel „Steigenberger“ in Baden-Baden lernte sie Christopher Lau kennen, der ausgebildeter Eventmanager mit Schwerpunkt Gastronomie ist.

Das Paar lernten sich im „Steigenberger“ kennen

Bei einem Besuch bei Bella Léons Eltern in Gutach gefiel es ihnen so gut, dass sie den Entschluss fassten, im „Engel“ miteinzusteigen – eine Entscheidung, die Bella Léons Eltern, wie sie sagen, „riesig freute“. „Die beiden sind sehr kreativ und haben enormes Potenzial“, begründen sie.

Vor drei Wochen sind Bella Léon und Christopher Lau nach Gutach gezogen und quasi von Tag eins nach dem Umzug in den Betrieb miteingestiegen.

Die mittlerweile 20-jährige Bella Léon steht mit ihrem Vater wie zu ihren Teenagerzeiten zusammen in der Küche und kümmert sich außerdem um die sozialen Medien, während Lau sich vor allem um den Barbetrieb und den Service kümmert. Hier will der 24-Jährige den Gästen auch immer wieder neu kreierte Cocktails bieten.

Astrid Léon ist die „gute Fee“ und Seele des Hauses und kümmert sich um alles Mögliche, von der Reservierung über die Einrichtung bis hin zum Instandhalten des Gartens. Ideen besprechen sie gemeinsam – manchmal wird eine auch ganz spontan umgesetzt. „Wir hatten letztens Lust auf Tatar, also haben wir Tatar serviert“, gibt Bella Léon als Beispiel. „Wir sind alle auf Augenhöhe, teilen die Liebe zum Kochen und Essen und machen einfach gerne Menschen glücklich“, sagt Bella Léon.

Die Küche im „Engel“ soll künftig unter anderem Burger, Currys und Salate anbieten, tageweise auch als Take-away. „Internationale Küche und Speisen, die jeder gerne isst, die hier im Tal bisher aber schwer zu finden sind“, fasst Astrid Léon das Angebot zusammen. Oder, wie Tochter Bella es ausdrückt: „Dinge, auf die man Lust hat, wenn man müde nach Hause kommt, keine Lust zum Kochen hat, aber trotzdem etwas Gutes essen möchte.“

Für die Speisen sollen regionale Produkte verwendet werden. „Ohne Zusatz- oder Konservierungsstoffe“, betont Victor Léon. Auch das Ambiente soll stimmen. „Man soll das Gefühl haben, dass man bei Freunden zum Essen eingeladen ist“, erklärt Bella Léon. Grundsätzlich legt die Familie Wert auf Entschleunigung und Gemütlichkeit. Auch aus diesem Grund finden die Gäste in keinem der zwölf Hotelzimmer einen Fernseher. Stattdessen gibt es Retrospiele und natürlich die Schwarzwälder Natur vor der Haustür.

Ruhetage und Infos

Angedacht sind für das Restaurant Ruhetage am Montag und Dienstag. Weitere Informationen zu den Räumen, dem Essen und geplanten Events gibt es im Internet unter www.engel16.com und in den sozialken Medien.