Gutacher Freilichtmuseum: Vogtsbauernhof bleibt die Nummer eins

Das Gutacher Freilichtmuseum blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück: Unter dem Strich steht ein Gewinn von fast 180.000 Euro – ein echter Geldsegen.
Der Wirtschaftsplan für 2025 sah noch einen Gewinn von lediglich 50.000 Euro vor. Dieser vorsichtige Ansatz wurde im Herbst 2024 vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage sowie einer erwarteten rückläufigen Kaufkraft der Besucher gewählt – und weit übertroffen, wie Museumschefin Margit Langer nun präsentierte. „Mit der Saison 2025 wirklich sehr zufrieden“, konstatierte diese am Dienstagnachmittag im Kultur- und Bildungsausschuss des Kreistags. Mit dabei war auch der wissenschaftliche Leiter des Freilichtmuseums Thomas Hafen.