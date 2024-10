Gutacher Feuerwehr zeigt ihr Können: Übung mit kniffliger Personenrettung

1 619: Mit Blechschere und Spreizer konnte das Dach des Unfallautos einer Konservendose gleich geöffnet und die Fahrzeuginsassen geborgen werden Foto: Dorn

Die Feuerwehr Gutach hat bei ihrer Herbstabschlussübung einen Werkstattbrand angenommen. Zusätzlich dazu gab es ein beklemmendes Unfallszenario, bei dem die Einsatzkräfte zeigten, was sie können.









Zur Herbstabschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Gutach fanden sich am Samstagnachmittag zahlreiche Zuschauer, darunter viele Familien, auf den „Tribünenplätzen“ vor der Werkstatt eines Fensterbaubetriebs an der „Alten Straße“ ein. Für ihre letzte Schauübung hatten sich Kommandant Stefan Herr und Einsatzleiter Björn Welke – beide werden im Januar aus ihren Ämtern verabschiedet – neben einem Werkstattbrand mit Personenrettung ausgedacht. Eine für die drei in dem PKW eingeschlossenen Mitglieder der Jugendfeuerwehr wahrlich beklemmendes Unfallszenario.