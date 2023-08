Die Tiere waren am Sonntagmittag bei großer Hitze in einem Wohnwagen allein gelassen worden.

Zu einem Einsatz wurde die Gutacher Feuerwehr am Sonntagmittag gegen circa 13 Uhr gerufen. In einem Campingwagen beim Freilichtmuseum Vogtsbauernhof waren trotz der Hitze mit Außentemperaturen um die 30 Grad ein Hund und zwei Katzen allein gelassen worden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Polizei habe eine Durchsage im Freilichtmuseum und bei der benachbarten Rodelbahn gemacht, so die Polizei. Nachdem sich daraufhin niemand gemeldet habe, brach die Feuerwehr die Tür des Wagens auf. Die Hitze soll sehr groß gewesen sein, so die Polizeisprecherin. Der Besitzer des Wagens sei dann auch hinzugekommen.

Die Temperatur im Auto steigt an warmen Tagen rasant an, was schnell lebensbedrohlich werden kann. Wer ein Tier in einem Auto entdeckt, das unter der Hitze leidet, sollte schnell handeln. Ist das Tier noch agil und bei Bewusstsein, sollte versucht werden, den Besitzer ausfindig zu machen und ihn darauf anzusprechen. Polizei oder Feuerwehr sollten informiert werden, damit sie das Tier befreien. Im äußersten Notfall kann man selbst aktiv werden.