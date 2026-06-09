Gutacher Dorfsportwoche: Handball, Helfer und große Emotionen

Mit spannenden Finalspielen endete die Dorfsportwoche 2026. Während neue Meister gekürt wurden, sorgten ein buntes Rahmenprogramm für ein gelungenes Fest für alle.
Nach 153 Handballspielen mit insgesamt 1874 Toren standen am Sonntagabend um 18.30 Uhr die Gutacher Dorfmeister 2026 fest. Bei den Damen gewann das Team vom Unterwirtshäusle (UWH) in Reichenbach bei seiner ersten Teilnahme das Finale gegen den „TuS Salamander Bierstadt“, die letztjährigen Siegerinnen. Zunächst verlief die Partie ausgeglichen, doch am Ende setzte sich die „Jugend“ gegen die etwas „älteren Damen“ mit 9:6 Toren durch. Eine klare Angelegenheit war hingegen die Neuauflage des Finalspiels von 2025 bei den Herren. Hier setzte sich „Das Team, das mir am besten gefällt“ klar mit 20:9 gegen den „THC“ durch, der bei seiner 20. Teilnahme am Gutacher Dorfturnier gerne den Titel geholt hätte.