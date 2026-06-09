Gutacher Dorfsportwoche: Handball, Helfer und große Emotionen

Nach 153 Handballspielen mit insgesamt 1874 Toren standen am Sonntagabend um 18.30 Uhr die Gutacher Dorfmeister 2026 fest. Bei den Damen gewann das Team vom Unterwirtshäusle (UWH) in Reichenbach bei seiner ersten Teilnahme das Finale gegen den „TuS Salamander Bierstadt“, die letztjährigen Siegerinnen. Zunächst verlief die Partie ausgeglichen, doch am Ende setzte sich die „Jugend“ gegen die etwas „älteren Damen“ mit 9:6 Toren durch. Eine klare Angelegenheit war hingegen die Neuauflage des Finalspiels von 2025 bei den Herren. Hier setzte sich „Das Team, das mir am besten gefällt“ klar mit 20:9 gegen den „THC“ durch, der bei seiner 20. Teilnahme am Gutacher Dorfturnier gerne den Titel geholt hätte.

Die Dorfsportwoche machte ihrem Namen als Dorffest für alle Generationen einmal mehr alle Ehre. Neben dem Handball war im Rahmenprogramm für alle Generationen etwas geboten. Sogar die Band „Barbed Wire“, die zunächst etwas überrascht von der „kleinen Kulisse“ war, sprach den TuS-lern ein großes Lob für die Organisation und vor allem die tolle Stimmung von der ersten bis zur letzten Sekunde aus.

Foto: Heinzmann

„Mir hat’s nicht nur zu 100 Prozent gefallen, das waren glatte 120 Prozent“, war der Leadsänger Philipp völlig begeistert. Doch nicht nur dieser war voll des Lobes, auch TuS-Vorsitzender Martin Heinzmann zeigte sich während der Siegerehrung dankbar für die tolle Zeit mit dem TuS im Dorf. Vor allem und in erster Linie dankte er den Nachbarn des Kleinspielfelds: „Ohne euer Verständnis und eure Geduld, fünf Tage Dauerbeschallung zu ertragen wäre, diese Dorfsportwoche nicht möglich!“ Aber auch die rund 400 Helfer die für den TuS im Verlauf der Dorfsportwoche insgesamt über 3000 Stunden ehrenamtlichen Einsatz bringen, schloss Heinzmann in seinen Rückblick ein. Von lauter Siegern bei der Dorfsportwoche sprach sogar Bürgermeister Siegfried Eckert, als er den Wanderpokal an „Das Team“ überreichte. Martin Heinzmann bezeichnete den Dorfturnier-Sonntag als höchsten Feiertag Gutachs.

„Eine Couch am Spielfeld“

Es gab auch ein „erstes Mal“ bei der 50. Gutacher Dorfsportwoche. Beim Gottesdienst am Sonntagmorgen, bei dem Pfarrer Moritz Martiny einen eindrucksvollen Bogen zwischen Glaube und Sport schlug, verlangten die Besucher des Gottesdienstes nach einer Zugabe vom „TuS-Chörle“, die dieser auch prompt parat hatte. Ein „Bett im Kornfeld“ wurde dabei zur „Couch am Spielfeld“ umgedichtet.