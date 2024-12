2023 hatten drei kreative Autorinnen um Joana Baumann „Ein gefiedertes Weihnachtswunder“ geschrieben. Im Sommer entstand nun, diesmal mit personeller Verstärkung, die Fortsetzung der Handlung. Das Ganze wird in Kürze offiziell vorgestellt.

Drei Gutacher Mädchen haben im vergangenen Jahr eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte beim Kinder-Ferienprogramm verfasst und im malerischen Kurpark an vier Terminen im Dezember vorgetragen (wir berichteten).

Auch dieses Jahr hat der Verein „Gewerbe und Tourismus“ (GUTach e.V.) abermals das Angebot gemacht und gleich sechs Mädchen sind mit von der Partie gewesen. Wieder ist in Zusammenarbeit der Autorinnen mit Joana Baumann eine tolle „Geschichte für Gutach“ entstanden. Als Fortsetzung der Geschichte aus dem vergangenen Jahr, trägt sie den Titel „Ein gefiedertes Weihnachtswunder – Teil 2“.

Sechs Mädchen schrieben „Geschichte für Gutach“

Da der Kurpark aktuell umgebaut wird, hat sich der Verein GUTach etwas einfallen lassen. Die Tafeln vom vorangegangen Jahr wurden im Bauhof gelagert und zur Vorweihnachtszeit im Lindengarten aufgebaut. Wer also Lust und Zeit hat, kann sich die Geschichte dort durchlesen und alternativ die QR-Codes abscannen und die vertonte Variante anhören. Auch über den Instagram-Kanal der Gemeinde, sind alle Teile verfügbar.

Teil zwei der Geschichte ist in fünf Abschnitte unterteilt und wird nun in den nächsten Wochen auf dem Social Media-Kanal von Gutach verfügbar gemacht. Dazu einfach den QR-Code abscannen und sich erneut in die Welt von Emma, Frida, Elster Elsa und Kuckucksmädchen Kira entführen lassen. Zudem laufen Gespräche mit dem evangelischen Kindergarten „Unterm Regenbogen“ und der Hasemann-Schule, wie und wann kleine Vorlese-Einheiten angeboten werden könnten.

Den letzten Teil der Geschichte lesen die Autorinnen als Abschluss live vor. Das wird kurz vor Weihnachten – am Freitag, 20. Dezember, ab 16.30 Uhr - im Rathaus erfolgen.

Letzter Teil soll am 20. Dezember folgen

Maja, Paula und Joanna wurden diesmal bereits im Sommer schon von Zoe, Anna und Emily sowie Levi unterstützt, die das Ensemble bereicherten. Ersin Cosan („Pracht der Klänge“) war für die Abmischung der Geschichte verantwortlich und verlieh der Handlung mit passenden Effekten die entsprechende Atmosphäre.

Zweimal traf sich die verstärkte Gruppe im Lesezimmer des Rathauses, um in drei Stunden gemeinsamer Abstimmung die grundlegenden Eckpunkte, danach die Details der fortgesetzten Geschichte auf den Weg zu bringen.

Joana Baumann lobte die „vielen Ideen und ausgeprägte Kreativität“ der Kinder, die sich während der gemeinsamen Stunden immer wieder zeigen konnte. Auf diese Weise entstanden neue Abenteuer für Emma, Frida, Elsa und Kira, auf die sich die Zuhörer bereits jetzt freuen können.

Eröffnung 2023

Im Sommer 2023 wurde das „Gefiederte Weihnachtswunder“ durch das kreative Autorinnen-Trio ersonnnen und im Rahmen der Krippen-Eröffnung der Hobbykünstler im beleuchteten Kurpark Anfang Dezember erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Das ist bis heute in guter Erinnerung geblieben, nun folgt die Fortsetzung der Geschichte.