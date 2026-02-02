Gutacher Akkordeonorchester: Gabi Billharz ist seit 50 Jahren dabei

Musikalisch aktiv, finanziell solide und mit engagiertem Nachwuchs: Das Akkordeon-Orchester Gutach zog bei seiner Hauptversammlung eine positive Bilanz.
Sehr gut aufgestellt präsentierte sich der Verein Akkordeon-Orchester Gutach auf seiner 51. Jahreshauptversammlung in „Webers Esszeit“ am Freitagabend. Mit der musikalischen Begleitung des Gutacher Neujahrsempfangs waren die Spieler des Vereins gleich zu Beginn des Gutacher Jubiläumsjahrs gefordert und auch über das Jahr verteilt war der Verein zur Stelle, wenn er musikalisch gebraucht wurde, so bei der Eröffnung des Kurparks, dem Trachtentag im Freilichtmuseum und zuletzt bei der Verabschiedung von Pfarrer Dominik Wille.