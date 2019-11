Gutach Zwei Mitfahrbänkle nehmen Betrieb auf

Kanone ziert Bank vor Gemeindehaus

Das Prinzip der Mitfahrbänkle ist denkbar einfach: An bislang zwei Stellen in Gutach steht jeweils eine handgeschnitzte Bank, gestaltet von Simon Echle aus Oberwolfach. Die vor dem Gutacher Gemeindehaus ziert eine Kanone: Wer sich auf die Bank setzt, signalisiert damit, dass er eine Mitfahrgelegenheit nach Hornberg sucht. Autofahrer können halten und die Person mitnehmen. In Hornberg steht das Gegenstück an der Zufahrt zum Seniorenheim "Am Schofferpark". Eine zweite Bank, die die "Burg Husen" ziert und vor dem Gebäude an der Hauptstraße 42 steht, ist für diejenigen gedacht, die eine Mitfahrgelegenheit nach Hausach zum Bahnhof benötigen.