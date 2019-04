Gutach Zerstückelte Frösche schockieren Gemeinde

Der Löschteich habe sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem beliebten Biotop entwickelt. Unter anderem seien dort schon Ringelnattern, Frösche, Kröten, Enten und zahlreiche verschiedene Wasserinsekten entdeckt worden, informiert die Gemeinde in einer Mitteilung. "Viele Anwohner und Besucher erfreuen sich an dem Artenreichtum, der dort anzutreffen ist", heißt es in der Mitteilung. In jüngster Zeit seien mehrfach bis zu drei Jungen aufgefallen, die Frösche und Kröten aus dem Wasser des Teichs fischten.

Die Gemeindeverwaltung wurde nun darüber informiert, dass am Löschteich in der "Unteren Grub" grausame Tierquälereien stattgefunden haben: Bis zu zehn Frösche lagen bis ins Kleinste zerstückelt am Uferrand. Die Fotos der getöten Frösche liegen der Gemeindeverwaltung vor, sie seien schockierend. "Der Anblick dieser bedauernswerten Lebewesen ist völlig unbegreiflich und eine wirklich grausame Tat", schreibt die Gemeinde.

Vergehen gegen Naturschutz