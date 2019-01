Gutach "Wir sind eine gute Mannschaft"

Um auf dem neuesten Stand zu sein, wurde viel Zeit in die Aus- und Fortbildung investiert. So gab es beispielsweise 19 Dienstabende, zwei Sonderproben für Maschinisten und eine für PA-Träger (Pressluftatemgerät). Florian Wöhrle absolvierte erfolgreich den Lehrgang zum Zugführer und Michael Oswald nahm an der Ausbildung zum Truppmann Teil eins und am Funklehrgang teil. Weiterhin haben acht Kameraden an einer Fortbildungsmaßnahme in der mobilen Brandübungsanlage in Hausach teilgenommen.

Kassier berichtet über ein "Ausnahmejahr"

Kassier Christian Aberle vermeldete ein Ausnahmejahr. Aufgrund der Zuschüsse an die Gemeinde für eine Wärmebildkamera und ein Fahrzeug sowie den Einzug einer Zwischendecke im Feuerwehrgerätehaus sei ein Minus eingefahren worden. "Wir haben ziemlich Zahlen bewegt", ergänzte Kommandant Herr die Ausführungen von Aberle.

Nach den Berichten der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung wählte die Feuerwehr ihre Ausschussmitglieder (siehe Info). Bürgermeister Siegfried Eckert gratulierte in seinem Grußwort den Gewählten. "Es ist bemerkenswert, wie viele willens sind, Führungsaufgaben zu nehmen", lobte Eckert die acht Kandidaten, die sich für die Arbeit im Ausschuss zur Verfügung stellten. Längst ist die Feuerwehr laut dem Bürgermeister zu einem "Allround-Helfer" geworden. Im Namen des Gemeinderats und der gesamten Bürgerschaft dankte Eckert der Wehr für den verlässlichen Dienst an der Allgemeinheit.

Laut Satzung besteht der Feuerwehrausschuss aus dem Kommandanten als Vorsitzenden und aus fünf auf fünf Jahre gewählten Mitgliedern der Einsatzabteilung. Die Gewählten sind Christian Moser (Bachgrund), Florian Wöhrle, Christian Moser (Ramsbach), Dennis Schober und Andreas Wälde. Weiterhin gehören dem Ausschuss der Stellvertreter des Kommandanten, der Leiter der Altersabteilung, der Jugendfeuerwehrwart, der Schriftführer und der Kassenverwalter an.